Mối tình sau một cuộc điện thoại của mỹ nhân 'Tân dòng sông ly biệt'

Từ Lộ, diễn viên Trung Quốc đóng "Tân dòng sông ly biệt", nảy sinh tình cảm sau khi người đàn ông lạ gọi điện cho cô.

Diễn viên 50 tuổi nhận nhiều chú ý khi lần đầu nói về tình yêu, gia đình, trong video trên trang cá nhân hôm 23/9. Cô cho biết thích cuộc sống bình lặng nên nhiều năm qua không công khai đời tư.

Tuy vậy, lần này quyết định lên tiếng vì muốn tránh những tin tức không đúng làm ảnh hưởng người thân. Bởi gần đây, mạng xã hội có nhiều bài viết sai lệch về gia đình diễn viên, như: "Từ Lộ không sinh con vì chê chồng xấu trai", "Từ Lộ kết hôn với chồng xấu vì lễ vật triệu USD".

Sao 'Tân dòng sông ly biệt' nhảy múa bên chồng Từ Lộ nhảy múa cùng chồng khi du lịch đầu tháng 9. Video: Weibo

Thập niên 2000, Từ Lộ gây tiếng vang với các vai diễn trong phim Kim phấn thế gia, Tân dòng sông ly biệt, vì thế lịch trình bận rộn. Do cần được yên tĩnh, diễn viên ngừng công việc một thời gian để du lịch, tập yoga. Một buổi sáng, Từ Lộ nhận cuộc gọi từ Khương Khải Dương - đạo diễn cô nghe tên nhưng chưa từng quen biết hay gặp mặt.

Qua điện thoại, Khương Khải Dương nói anh xem một chương trình truyền hình, xúc động khi nghe cô trả lời về quan niệm gia đình, nhân sinh, vì thế hỏi số điện thoại Từ Lộ từ người quen của cả hai. Lần đầu gọi điện, họ trò chuyện hơn hai tiếng.

Giọng nói trầm ấm của Khương Khải Dương làm Từ Lộ cảm thấy tin tưởng. Sau cuộc gọi, cô cảm giác hai người quen nhau đã lâu như những tri âm. Từ lúc đó, Từ Lộ nảy sinh cảm giác nhớ, yêu đạo diễn.

Từ Lộ nói chồng hiểu cô hơn cô hiểu bản thân. Ảnh: Weibo

Diễn viên nói: "Duyên số là điều gì đó kỳ diệu khó diễn đạt thành lời. Anh ấy tình cờ bật tivi lúc đó còn tôi tình cờ nhận cuộc gọi từ số lạ, vậy mà yêu nhau. Tình yêu có thể không đến từ vẻ bề ngoài cũng không cần sự đong đếm tiền bạc, chỉ là ở đúng thời điểm gặp đúng người".

Diễn viên Từ Lộ. Ảnh: Sohu

Từ Lộ và Khương Khải Dương làm đám cưới năm 2003, bền chặt sau 22 năm. Con gái họ - Khương Hựu Ninh - theo nghề biên kịch, đạo diễn.

Gia nhập làng giải trí năm 1996, Từ Lộ được nhiều khán giả chú ý với vai Khả Vân trong Tân dòng sông ly biệt (2001), đóng cùng Triệu Vy, Lâm Tâm Như. Ở tác phẩm, Khả Vân là cô gái nghèo ngây thơ, bị ngăn cấm tình yêu với thiếu gia, từng hóa điên vì bị ức hiếp, mất con. Diễn viên còn tham gia nhiều tác phẩm như Ngô đồng vũ, Kim phấn thế gia, Quyết không thỏa hiệp, Tây Thi, Khang Hy vi hành 2.

Từ Lộ trong các phim truyền hình Tạo hình Từ Lộ trong các phim truyền hình. Video: Bilibili

Từ khi kết hôn, Từ Lộ giảm đóng phim để chăm lo gia đình. Cô cho biết hài lòng với cuộc sống bình dị, không lo lắng về những nếp nhăn trên mặt. Diễn viên nói: "Tôi không muốn thay đổi dấu vết mà thời gian để lại trên cơ thể mình. Tôi biết ơn và đón nhận những sự thay đổi đó".

Như Anh (theo Sina)