Mối tình khắc cốt ghi tâm của tài tử 'Love Story'

Trước khi qua đời, tài tử "Love Story" Ryan O'Neal nói chưa ngày nào ngừng yêu Farrah Fawcett - minh tinh đóng "Những thiên thần của Charlie".

Hôm 8/12, Ryan qua đời yên bình, mắc bạch cầu mãn tính năm 2001 và ung thư tuyến tiền liệt năm 2012. Con trai Patrick và con gái Tatum nói ngưỡng mộ và yêu tài tử, gọi ông là "huyền thoại Hollywood". Bạn diễn trong Peyon Place gồm Lee Grant và Mia Farrow cũng tưởng nhớ ông, cho biết Ryan hài hước và có tài năng đặc biệt.

Bên cạnh sự nghiệp nổi bật trong Love Story (1970) và Paper Moon (1973) - đều giúp ông nhận đề cử Oscar Nam chính xuất sắc, tài tử còn nổi tiếng nhờ chuyện tình với diễn viên Farrah Fawcett. 20 năm bên nhau, cả hai dành cho người kia những lời ngọt ngào nhất. Kể cả khi Farrah qua đời 19 năm, Ryan vẫn mãi yêu thương bà.

Ryan O'Neal và Farrah Fawcett năm 1987. Ảnh: Reuters

Cặp sao hẹn hò năm 1979 trong lúc minh tinh ly thân Lee Majors vì tình cảm trục trặc. Bà ly hôn năm 1982 song vẫn giữ mối quan hệ tốt với chồng cũ. Trên People năm 2019, Lee nói tự hào và thường xuyên liên lạc vợ cũ cho đến lúc bà qua đời.

Thời mới yêu, Ryan nói về bạn gái trên Los Angeles Times: "Chúng tôi ngồi và hôn nhau đến khi môi cả hai chảy máu. Tôi mất hứng thú với hầu hết mọi thứ ngoại trừ người phụ nữ này. Đây là lần đầu tiên trong đời, có điều quan trọng hơn cả chính tôi". Farrah cũng miêu tả buổi hẹn ngọt ngào với tài tử Love Story: "Sức hút tâm hồn và thể chất của Ryan làm tôi điên đảo đến mức không thể nghĩ về điều gì khác ngoại trừ anh ấy".

Năm 1982, Farrah chuyển đến sống cùng bạn trai. Họ chào đón con trai Redmond ba năm sau song chưa từng kết hôn. Trên People, Farrah từng khen người yêu, nói ông là người chân thành nhất từng biết, giúp bà coi trọng bản thân và tự lập hơn. Bà cũng cho biết cả hai rất hợp nhau.

Tình yêu của họ lớn đến mức bạn bè và đồng nghiệp cũng có thể cảm nhận. Bạn thân Farrah - Sylvia Dorsey - nói: "Ryan là tình yêu của đời bà ấy. Tôi nghĩ Farrah không thể hạnh phúc nếu thiếu bạn trai. Họ cãi nhau và yêu nhau mãnh liệt, không bao giờ nhàm chán". Hay một người bạn khác cho biết: "Khi sánh đôi, họ nóng hổi như chiếc bánh chiên. Bạn có thể cảm nhận được sự nồng cháy từ họ".

Ryan O'Neal và Farrah Fawcett trong series 'Good Sports' Ryan O'Neal và Farrah Fawcett trong series "Good Sports". Video: YouTube Moclacaman

Dù si mê nhau, Farrah và Ryan vẫn có những giai đoạn khó khăn và cãi vã. Theo hồi ký Both of Us: My Life With Farrah, một lần họ lớn tiếng, con trai sáu tuổi dọa dùng dao tự gây hại nếu cha mẹ không ngừng cãi nhau. Năm 1997, Farrah phát hiện bạn trai ngoại tình nên quyết định chia tay sau 17 năm chung sống.

Họ ở khác nhà nhưng vẫn cùng nuôi dạy con, tái hợp sau khi Ryan được chẩn đoán mắc bạch cầu vào năm 2001. Năm năm sau, minh tinh mắc ung thư hậu môn, kể từ đó Ryan luôn ở bên chăm sóc và yêu thương bà. Những ngày cuối đời của Farrah ở trung tâm y tế, Ryan ngủ cùng bà trên giường bệnh.

Trên People, bạn thân Farrah kể ông còn cầu hôn minh tinh và được đồng ý: "Tôi nghĩ họ đã kết hôn nếu bà ấy còn sống. Họ có mối liên kết sâu sắc và tình yêu sâu đậm. Bất kể trải qua nhiều thăng trầm, Ryan là người mà Farrah muốn ở bên".

Farrah mất năm 2009, thọ 62 tuổi. Cho tới lúc qua đời, Ryan vẫn một lòng dành tình cảm cho minh tinh, không có ngày nào ngừng yêu bà. "Tôi yêu cô ấy bằng cả trái tim. Tôi sẽ nhớ cô ấy rất nhiều", tài tử nói 10 năm sau ngày Farrah chết. Trên Instagram dịp Valentine năm nay, Ryan đăng ảnh ngôi sao của Farrah trên Đại lộ danh vọng Hollywood cùng một bông hoa hồng. Ông viết: "Người yêu mãi mãi của tôi".

Cặp sao năm 1989. Ảnh: Reuters

Ryan O’Neal sinh ra ở Los Angeles, gây tiếng vai khi hóa thân Oliver trong phim tình cảm Love Story (1970) - nhận bảy đề cử Oscar trong đó có Nam chính xuất sắc. Ông miệt mài đóng phim đến năm 2017, phải giải nghệ vì sức khỏe yếu. Năm 2021, Ryan được gắn sao trên Đại lộ danh vọng Hollywood. Trước Farrah Fawcett, tài tử từng kết hôn hai lần với Joanna Moore và Leigh Taylor-Young, có bốn con.

Farrah Fawcett sinh năm 1947, nổi tiếng với vai diễn ở loạt Những thiên thần của Charlie. Trong sự nghiệp, bà từng nhiều lần được đề cử giải Emmy và Quả Cầu Vàng, tham gia các phim được đánh giá cao như Small Sacrifices, The Burning Bed, The Guardian, Extremities.

Thanh Giang (theo People)