Mối tình 'khắc cốt ghi tâm' của cặp sao Hàn

Cặp sao diện áo cưới kỷ niệm 10 năm kết hôn.
Hôm 14/2, tài tử đăng ảnh vợ chồng ở đời thường kèm thông điệp: "Anh rất hạnh phúc vì luôn có vợ song hành. Yêu em". Theo News 1, Jin Tae Hyun nhiều lần thể hiện "tình yêu mãnh liệt" với Park Si Eun, thậm chí ví von bằng cụm "khắc cốt ghi tâm", "son sắt", "đồng cam cộng khổ".
"Tình yêu của chúng tôi đẹp hơn cả những từ hoa mỹ như 'tình' và nghĩa'. Người ta bảo nên vừa phải thôi, nhưng trong tình yêu, từ 'vừa phải' không phù hợp. Tôi không kết hôn vì phải kết hôn, mà để giữ trọn và chịu trách nhiệm suốt đời với lời nói 'anh yêu em'. Vợ là tất cả của tôi, là bạn đời tuyệt vời nhất, khiến tôi mỗi ngày trở thành người khiêm nhường hơn", Jin Tae Hyun viết trên trang cá nhân hôm 6/2.
Cặp sao bén duyên năm 2010 khi đóng Pure Pumpkin Flower, ba năm sau tái hợp trong Hãy nắm tay anh. Họ cưới năm 2015, hưởng trăng mật ở đảo Jeju. Tại đây, họ thăm một cô nhi viện, gặp gỡ bé Se Yeon, nhiều lần quay lại thăm nom. Năm 2019, Se Yeon tới Seoul học đại học, cả hai nhận cô làm con nuôi, đài thọ học phí.
Không chỉ toàn màu hồng, Osen ví chuyện tình Jin Tae Hyun - Park Si Eun như "cuốn phim đau thương, biến cố nối tiếp bão giông". Suốt một thập niên, cặp sao phấn khởi khi biết tin có bầu, nhưng ba lần khổ sở tạm biệt bé (các năm 2020, 2021, 2022). Thể trạng yếu, rối loạn miễn dịch, lớn tuổi là nguyên nhân khiến Park Si Eun liên tiếp sảy thai.
Trong tự truyện phát hành năm 2024, tài tử nói đến cuối đời, anh và vợ không thể quên chuỗi ngày tuyệt vọng, khóc cạn nước mắt, nhất là lúc con thứ ba chết lưu ở gần tháng thứ chín thai kỳ (8/2022). Tuy nhiên, họ không chìm đắm trong nỗi đau hay mãi nhìn về quá khứ. "Dù biết sẽ phải chịu thêm cú sốc, chúng tôi vẫn không nguôi khao khát làm cha mẹ, mong một ngày thiên thần sẽ đến", diễn viên cho hay.
Jin Tae Hyun, Park Si Eun trong phim Hãy nắm tay anh.
Theo News 1, sóng gió tiếp tục bủa vây gia đình sao. Tháng 4 năm ngoái, Jin Tae Hyun bị chẩn đoán bệnh ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm. Lúc biết tin, Park Si Eun khóc suốt một tuần. Tài tử nén đau động viên vợ. Hai tháng sau đó, anh được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u. Si Eun nói thời gian ấy, cô cảm giác bản thân già đi chục tuổi. Sau mổ, anh duy trì tái khám, ăn uống, tập luyện theo chỉ định của bác sĩ.
Jin Tae Hyun đăng ảnh bên vợ sau bốn tháng phẫu thuật. "Dạo này tôi cảm thấy rất tốt. Sức khỏe tuyệt vời kể từ sau ca phẫu thuật. Tuy nhiên, khi mùa thu dần đến, tôi lại cảm thấy hơi mệt mỏi. Tôi biết ơn vợ. Cô ấy luôn là tất cả với tôi", tài tử viết.
Sống lạc quan, nghĩ tích cực, nắm chặt tay đi qua bốn mùa xuân - hạ - thu - đông là cách Jin Tae Hyun, Park Si Eun vượt mọi nỗi đau, theo Osen. Cả hai cùng đi siêu thị, vào bếp nấu nướng, xem phim, dạo phố hay đến quán cà phê nhâm nhi thức uống yêu thích. Cứ cách vài tuần, Tae Hyun lại rủ bạn đời thăm trại trẻ mồ côi - thói quen của họ gần 15 năm qua. Tài tử để tâm cảm xúc của vợ, không để cô ở nhà một mình, hạn chế nghĩ quẩn. Họ không tiết kiệm lời yêu thương, liên tục động viên, siết chặt tay mọi nơi.
Du lịch cũng là một trong những sở thích của vợ chồng sao. Năm ngoái, khi sức khỏe dần ổn định, tài tử đưa vợ khám phá Singapore.
Hồi tháng 9/2025, cặp sao được xướng tên tại giải "Tôn trọng Sự sống", hạng mục Nhân vật Văn hóa - Nghệ thuật. Nhờ tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, tháng 11/2023, cặp uyên ương được chính phủ Hàn vinh danh. "Lý do vợ chồng tôi sống chăm chỉ là để chia sẻ và cho đi. Mục đích kiếm tiền không phải để tích trữ, mà chúng tôi tin rằng dù chỉ một chút thôi, việc san sẻ cho hàng xóm, người khác mới là giá trị đẹp nhất", Jin Tae Hyun viết trên Instagram.
Cũng nhờ mối tình đẹp và lối sống giản dị, cặp sao được chọn là đại sứ nhiều chiến dịch liên quan hôn nhân, tình yêu. Các thương hiệu cũng mời Jin Tae Hyun, Park Si Eun là đại diện hình ảnh.
Jin Tae Hyun gia nhập làng giải trí từ giữa thập niên 1990, từng hoạt động dưới tên thật Kim Tae Hyun giai đoạn 1996-2010. Anh góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Nữ hoàng tuyết, Ông hoàng khách sạn, Monster, All for love. Park Si Eun hơn chồng một tuổi, từng tham gia Nonstop, The Iron Empress, It was love.
Như Anh
Ảnh, video: Instagram Taihyun_zin