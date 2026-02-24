Mối tình 'khắc cốt ghi tâm' của cặp sao Hàn

Hôm 14/2, tài tử đăng ảnh vợ chồng ở đời thường kèm thông điệp: "Anh rất hạnh phúc vì luôn có vợ song hành. Yêu em". Theo News 1, Jin Tae Hyun nhiều lần thể hiện "tình yêu mãnh liệt" với Park Si Eun, thậm chí ví von bằng cụm "khắc cốt ghi tâm", "son sắt", "đồng cam cộng khổ".

"Tình yêu của chúng tôi đẹp hơn cả những từ hoa mỹ như 'tình' và nghĩa'. Người ta bảo nên vừa phải thôi, nhưng trong tình yêu, từ 'vừa phải' không phù hợp. Tôi không kết hôn vì phải kết hôn, mà để giữ trọn và chịu trách nhiệm suốt đời với lời nói 'anh yêu em'. Vợ là tất cả của tôi, là bạn đời tuyệt vời nhất, khiến tôi mỗi ngày trở thành người khiêm nhường hơn", Jin Tae Hyun viết trên trang cá nhân hôm 6/2.