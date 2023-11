Mối tình của danh ca mù Andrea Bocelli

Andrea Bocelli và vợ Veronica Berti - kém ông 25 tuổi - hạnh phúc khi đồng hành trong cuộc sống và sự nghiệp, chung định hướng.

Theo People ngày 27/11, Veronica hiện làm quản lý và nhà sản xuất các show của chồng, là hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của Andrea. Họ cùng yêu ca hát, từng song ca những bài như Something Stupid, Cheek to Cheek.

Trên People, danh ca nói âm nhạc và thơ ca có vai trò quan trọng trong mối quan hệ, giúp hai vợ chồng hòa quyện, mãi giữ "lửa" tình cảm và cùng hiểu biết nhiều vấn đề. Cô còn là phó chủ tịch của tổ chức Andrea Bocelli - giúp đỡ những người nghèo đói, mù chữ và khó khăn do bệnh tật.

Andrea Bocelli song ca cùng vợ Andrea Bocelli cùng vợ hát "Qualche Stupido" (Something Stupid). Video: YouTube Andrea Bocelli

Từ khi quen nhau, cả hai hạnh phúc nhờ tâm hồn đồng điệu và luôn giúp đỡ bạn đời ở mọi phương diện. Theo The Guardian, họ phải lòng người kia từ lần đầu gặp năm 2002, khi Veronica 18 tuổi. Tại buổi tiệc, dù không nhìn thấy, ông lập tức bị ấn tượng với giọng hát và làn da của Veronica, hát tặng cô bản aria Occhi Di Fata (Mắt Tiên). Andrea cho biết họ chuyển đến sống chung vào đêm đó.

Dù cách nhau 25 tuổi, cả hai chưa bao giờ coi đó là vấn đề, thậm chí thấy mọi chuyện dễ dàng hơn. Danh ca đùa đây là truyền thống gia đình bởi cha mẹ ông cũng chênh nhau nhiều tuổi. Sau 10 năm yêu, cặp uyên ương chào đón con gái Virginia và kết hôn năm 2014, Veronica thành mẹ kế của Amos và Matteo - con trai của Andrea với vợ cũ Enrica Cenzatti.

Cô nói về trải nghiệm sau lễ cưới trên The Guardian: "Tôi đã quen với việc không kết hôn nên khi làm điều đó, cảm giác thật lạ lẫm. Trước đây, chúng tôi gọi nhau là bạn đồng hành nhưng giờ điều đó nghe quá bình thường. Từ nay, anh ấy mãi gọi tôi là vợ".

Cặp sao tổ chức đám cưới ở Italy năm 2014, Veronica mặc váy lụa trắng của Ermanno Scervino còn Andrea mặc bộ suit xanh của Corneliani. Ảnh: EPA

Bên cạnh sự nghiệp, họ hầu hết dành thời gian cùng bạn đời. Theo People hồi tháng 3, họ thậm chí ở cạnh nhau 24 giờ mỗi ngày. Đôi khi, cặp vợ chồng không cùng quan điểm về cách làm một điều gì đó song luôn hướng đến mục tiêu chung.

Theo danh ca, sau nhiều năm bên nhau, họ vẫn có cách để duy trì sự mặn nồng và thu hút người kia. Trong đó, chuyện giường chiếu cũng rất quan trọng. "Nếu đời sống tình dục đẹp và thú vị, tình yêu sẽ bền và ngược lại", Andrea nói trên People năm 2018.

Từ thập niên 1990 đến nay, ông và vợ sống tại Villa Alpemare - biệt thự màu hồng bên bờ biển Tuscany, Italy. Căn nhà có ba tầng: Tầng đầu để tiếp khách, tầng hai là phòng thu của Andrea, tầng ba là không gian của gia đình. Trên tờ Architectural Digest năm 2019, ông nói: "Thời điểm tôi đi nhiều nơi, kỳ nghỉ tuyệt nhất tôi có thể nghĩ đến luôn là căn nhà của mình, được lấp đầy bởi tình yêu của người thân và bạn bè".

Andrea Bocelli và Veronica Berti tại Venice Film Festival năm 2021. Ảnh: Wire Image

Đôi vợ chồng và các con có mối quan hệ khăng khít, Virginia và Matteo nối nghiệp cha và theo đuổi âm nhạc. Hai anh em thể hiện chung trong album A Family Christmas (2022). Theo People, Andrea đã truyền cảm hứng và dạy con gái hát, ông nhận xét giọng ca của Virginia như "thiên thần".

Danh ca vui vẻ bên gia đình năm 2018. Ảnh: The Times

Hồi tháng 4, phim The Journey: A Music Special from Andrea Bocelli - do Veronica sản xuất - ra mắt, nói về hành trình cặp uyên ương đi quanh thế giới bằng ngựa và biểu diễn cùng các nghệ sĩ. Veronica giải thích ý tưởng thực hiện tác phẩm với People: "Ngay sau đại dịch, chồng tôi chỉ muốn cưỡi ngựa và đi cho đến lúc cả hai đều mệt. Thật đặc biệt khi đến thăm những nơi tuyệt đẹp". Trong khi danh ca có kinh nghiệm cưỡi ngựa, Veronica gặp khó khăn nhưng vẫn kiên trì đi hơn 241 km. Andrea khen vợ là người có ý chí mạnh mẽ.

Trailer "The Journey A Music Special from Andrea Bocelli" Trailer "The Journey: A Music Special from Andrea Bocelli". Video: YouTube TBN | Trailers & Promos

Andrea Bocelli, 65 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ Italy nổi tiếng với chất giọng nam cao. Tên tuổi của ông gắn liền các nhạc phẩm Besame Mucho, Time To Say Goodbye, Vivo Per Lay, Hallelujah. Ông bị tai nạn và mù vĩnh viễn từ năm 12 tuổi. Danh ca Celine Dion - người nhiều lần song ca với ông - từng nói: "Nếu Chúa có một giọng hát, hẳn tiếng hát đó rất giống với Andrea Bocelli".

Thanh Giang