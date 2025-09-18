Mọi thứ anh đã có, chỉ còn thiếu mình em

Anh thuộc kiểu người sống tình cảm, chân thành, vui vẻ và biết quan tâm đến người khác.

Chào em, cô gái mà anh chưa biết tên! Biết chuyên mục này đã lâu, nhưng hôm nay mới có dũng khí để lên đây viết bài nên cũng hơi bối rối một chút, cảm giác y như lần đầu tỏ tình, hồi hộp nhưng cũng đầy hy vọng. Hiện tại anh sống và làm việc tại TP HCM, công việc văn phòng ổn định, thu nhập khá, cuộc sống tự lập với nhà riêng, xe riêng và tinh thần thoải mái, tạm gọi là "ổn áp" cả về vật chất lẫn tinh thần.



Anh thuộc kiểu người sống tình cảm, chân thành, vui vẻ và biết quan tâm đến người khác. Tình yêu với anh không chỉ là cảm xúc nhất thời mà là một hành trình đồng hành, chia sẻ và cùng nhau xây dựng một cuộc sống ý nghĩa. Mong muốn của anh là tìm một cô gái dễ thương, biết yêu thương và trân trọng giá trị gia đình. Anh không đòi hỏi gì cao siêu đâu, chỉ cần em là chính mình, sống tích cực, có lòng chung thủy và cùng hướng đến một tương lai nghiêm túc. Nếu em cũng tìm một mối quan hệ thật lòng và lâu dài, mình có thể bắt đầu bằng một tin nhắn và vài câu chuyện nhỏ. Biết đâu đó lại là khởi đầu cho điều gì đó thật đẹp thì sao? Mong nhận được phản hồi từ em.

