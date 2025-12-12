Mới sinh thời gian ngắn, tôi phát hiện chồng tìm các mối quan hệ khác

Chúng tôi gần như chỉ còn sự quan tâm kiểu bạn bè, tình yêu và cảm xúc lứa đôi ngày càng ít đi.

Tôi đang trải qua cú sốc lớn, rất cần lời khuyên khách quan từ những anh chị từng ở trong hoàn cảnh tương tự, hoặc từ những người thuộc cộng đồng LGBT từng kết hôn vì những lý do riêng. Tôi đã kết hôn và có một bé 10 tháng tuổi.

Gần đây, tôi tình cờ phát hiện chồng mình là người song tính. Hiện tại, anh ấy không hề biết tôi đã rõ chuyện. Tôi vô tình thấy một ứng dụng hẹn hò dành cho người đồng tính trên điện thoại của chồng, đọc được hồ sơ cùng tin nhắn của anh. Trong đó, anh nhận mình là bisexual và đang tìm kiếm các mối quan hệ với nam giới. Dù tôi chưa biết liệu anh đã hẹn gặp ai ngoài đời hay chưa, nhưng việc chủ động tìm kiếm đàn ông đã đủ để tôi hiểu tình hình. Tôi cũng tìm hiểu thêm và nhận thấy có khả năng xu hướng của anh nghiêng mạnh về nam giới.

Về cuộc sống hiện tại, chồng tôi thường xuyên đi công tác, chỉ về nhà mỗi tuần một lần hoặc vài lần mỗi tháng. Khi về, anh vẫn là người cha rất có trách nhiệm: chăm con, nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ rất chu đáo. Tuy nhiên, tình cảm vợ chồng đã phai nhạt. Chúng tôi gần như chỉ còn sự quan tâm kiểu bạn bè, tình yêu và cảm xúc lứa đôi ngày càng ít đi. Hoàn cảnh kinh tế của hai vợ chồng khá ổn định, cùng sống chung với bố mẹ hai bên và chưa có tài sản chung đáng kể, vì thế tài chính không phải điều khiến tôi lo lắng.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này, nghĩ đến điều đó, tôi thực sự hoang mang. Hiện tại, ôm con nhỏ trong tay, tôi không biết nên làm gì hay phải bắt đầu từ đâu. Tôi mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Thứ nhất, tôi nên tiếp cận và đối diện với chồng về chuyện này như thế nào? Thứ hai, những anh chị từng rơi vào hoàn cảnh "hôn nhân vỏ bọc", dù ở vai trò người vợ/chồng hay là người thuộc LGBT, có thể chia sẻ kinh nghiệm và quyết định của mình để tôi có thêm góc nhìn? Tôi thật sự trân trọng mọi lời khuyên trong lúc này.

Hồng Hoa