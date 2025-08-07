Mối quan hệ nghiêm túc bắt đầu từ sự chân thành

Mình tin sự kết nối thật sự không đến từ số đo mà từ sự đồng cảm, cách trò chuyện và cách ta khiến nhau thấy an toàn, thoải mái.

Mình 32 tuổi, đang sinh sống và làm công việc văn phòng tại Gia Lai, tính cách hòa đồng, dễ gần, nói chuyện vui vẻ, thích sự nhẹ nhàng, chân thành, không quá sôi nổi nhưng cũng không quá trầm lặng. Mình trân trọng những giá trị gia đình, sự tử tế và lắng nghe trong một mối quan hệ. Mình có chiều cao khá nổi bật trên 1m7 và đôi khi cũng là một chướng ngại nhỏ trong hành trình tìm người phù hợp. Nhưng mình tin rằng sự kết nối thật sự không đến từ số đo, mà từ sự đồng cảm, cách trò chuyện và cách chúng ta khiến nhau cảm thấy an toàn, thoải mái.



Mình đang mong muốn tìm một người bạn đồng hành, không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ chín chắn, biết quan tâm, nghiêm túc với tình cảm. Một người có thể cùng mình đi dạo phố chiều mưa, cùng ăn cơm tối sau một ngày dài, cùng im lặng thoải mái hoặc cùng cười như những đứa trẻ. Mình rất thích một câu nói: "Ý nghĩa thật sự của hôn nhân không phải để trốn tránh sự soi mói của người đời, cũng không phải để cha mẹ hài lòng, càng không phải để sinh con đẻ cái, mà chỉ để bản thân sống hạnh phúc và sống tốt hơn lúc còn độc thân". Mình tin vào điều đó và mong bạn nếu cũng đồng cảm sẽ gửi một lời chào. Biết đâu từ một cuộc trò chuyện nhỏ, chúng ta sẽ tìm thấy điều gì đó lớn hơn.

