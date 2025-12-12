Mời người lạ dự tiệc cưới

Hơn một tháng sau hôn lễ, Quang Việt, 26 tuổi, ở Hà Nội vẫn bất ngờ khi đám cưới có hơn chục người lạ đến dự chỉ từ một lời mời trên mạng.

Tiệc cưới của Việt diễn ra đầu tháng 10 với gần 1.000 khách mời chủ yếu là người quen của bố mẹ hai bên, trong khi bạn bè của cô dâu chú rể rất ít.

Một tuần trước ngày cưới, Việt quyết định thử vận may bằng cách đăng ảnh cưới kèm lời nhắn trên TikTok: "Ngày 3/10 mình cưới vợ, nhưng vì cả hai hướng nội nên ít bạn bè. Mời cả cộng đồng mạng đi ăn cưới vợ chồng mình".

Bài đăng nhanh chóng nhận hàng nghìn bình luận xin tham dự và chúc phúc. Từ ý định ban đầu chỉ để "bắt trend", chàng trai 26 tuổi xúc động khi thấy nhiều người thực sự muốn chia vui.

Sau khi chốt danh sách hơn 10 người lạ, Việt hẹn gặp và trao thiệp tận tay để tỏ lòng thành. Ngày cưới, nhóm khách chia nhau, nam dự nhà trai, nữ sang nhà gái. "Các bạn nữ còn chuẩn bị quà, viết thiệp tay gửi vợ chồng tôi. Nhờ họ, đám cưới trở nên náo nhiệt và đáng nhớ hơn", Việt nói.

Chú rể Quang Việt và cô dâu đón tiếp khách mời lạ tới dự, ngày 3/10/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tương tự, lời mời của Xuân Huy, 23 tuổi, ở Khánh Hòa cũng thu hút hơn ba triệu lượt xem và gần 10.000 bình luận. Tổ chức tiệc tại đảo Bình Ba (tỉnh Khánh Hòa), Huy chọn ra 20 người lạ ở khu vực lân cận để mời dự tiệc cưới của mình.

"Nhiều bạn ở miền Nam, miền Bắc cũng muốn tới nhưng chúng tôi phải từ chối vì khó khăn trong khâu quản lý và chi phí", Huy cho biết.

Hơn một tháng qua, các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hàng nghìn bài đăng với nội dung "mời cưới người lạ", chủ yếu từ các cặp vợ chồng trẻ 20-27 tuổi. Từ trào lưu nhằm thu hút sự chú ý, hành động này dần tạo hiệu ứng thực tế khi nhiều người lạ thực sự đến dự và chia sẻ hình ảnh tích cực.

Thùy Linh, 21 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội là một trong những khách mời của Quang Việt. Ban đầu chỉ bình luận vui "Nhóm mình có 3 người, lịch sự, ưa nhìn, xin phép được tới dự", Linh cùng nhóm bạn bất ngờ được mời thật. Cô cho biết cả nhóm đã lập nhóm chat riêng để bàn cách tạo bất ngờ, giúp cô dâu chú rể bớt lạc lõng trong chính tiệc cưới của mình.

Trong khi đó, Thúy Quyên, 25 tuổi, ở Khánh Hòa đã đi gần 100 km để dự đám cưới người không quen biết. "Thấy cô dâu chú rể nhiệt tình, tôi muốn giúp họ có ngày vui trọn vẹn", Quyên nói và cho biết đến nay vẫn giữ liên lạc với đôi uyên ương.

Hơn chục người lạ tới dự đám cưới, nâng ly chúc mừng chú rể Xuân Huy, 23 tuổi, ở tỉnh Khánh Hòa, ngày 3/10/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lý giải hiện tượng này, chuyên gia tâm lý Lê Thị Minh Hoa (TP HCM) cho rằng việc mời khách lạ phản ánh một phần sự cô đơn của người trẻ đô thị. Nghịch lý của thời đại số là người trẻ có hàng nghìn bạn bè ảo nhưng lại thiếu vắng những kết nối sâu sắc thực tế. Xu hướng làm việc từ xa, thói quen sống cá nhân hóa khiến vòng tròn quan hệ của họ bị thu hẹp. Các mối quan hệ đồng nghiệp trở nên chuyên nghiệp hơn, quan hệ hàng xóm hầu như không tồn tại.

Bên cạnh đó, xu hướng này thể hiện cá tính của thế hệ mới, thích sự khác biệt và tìm kiếm trải nghiệm. Đám cưới với họ không chỉ là nghi thức mà là một sự kiện cần sự độc đáo và tính lan truyền.

PGS.TS Phạm Ngọc Trung đánh giá đây là minh chứng cho sự cởi mở trong quan niệm xã hội, giảm bớt các nghi lễ khắt khe. Theo ông Trung, đám cưới truyền thống thường mang tính "có qua có lại", khách mời phải là người thân quen. Tuy nhiên, người trẻ hiện đại muốn hôn lễ nhẹ nhàng, thiên về tinh thần hơn là nặng nề quà cáp.

"Dù vậy, xu hướng này tiềm ẩn rủi ro xung đột thế hệ, nhất là khi đám cưới có sự hỗ trợ tài chính từ phụ huynh", ông Trung cảnh báo. Chuyên gia khuyên các cặp đôi cần thống nhất với gia đình và kiểm soát kỹ danh sách khách mời để tránh những tình huống khó xử hoặc mất an toàn.

Nga Thanh