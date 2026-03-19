Mỗi ngày hút một bao thuốc, người đàn ông đột ngột ngưng tim

TP HCMNgười đàn ông 54 tuổi, hút một gói thuốc mỗi ngày suốt 35 năm, đột ngột ngưng tim, ngưng thở sau cơn đau ngực dữ dội kéo dài 30 phút.

Bệnh nhân không có tiền sử tăng huyết áp hay đái tháo đường, song nghiện thuốc lá nặng. Hôm 12/3, ông đau ngực dữ dội, khó thở và nhanh chóng rơi vào rối loạn nhịp. Tại bệnh viện gần nhà, ông rơi vào ngưng tim, ngưng thở, được sốc điện và đặt nội khí quản kịp thời giúp giữ được nhịp tim trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức trong tình trạng hôn mê.

BS.CK2 Lê Duy Lạc, Trưởng khoa Hồi sức Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết êkíp can thiệp đã chụp mạch vành, phát hiện tắc hoàn toàn nhánh mạch máu chính nuôi tim và chạy đua với thời gian đặt stent tái thông chỉ trong 30 phút. Bệnh nhân hồi phục ngoạn mục, tỉnh táo rút ống thở sau 24 giờ và vừa xuất viện sau 7 ngày.

Theo bác sĩ Lạc, hút thuốc lá là một trong 4 yếu tố nguy cơ tim mạch chính, bên cạnh tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu. Người hút thuốc lá có nguy cơ nhồi máu cơ tim cao gấp khoảng 2-4 lần so với người không hút.

Một ngày trước đó, các y bác sĩ cũng giành lại sự sống cho nam bệnh nhân 61 tuổi, có thói quen hút thuốc lá mỗi ngày một gói trong 40 năm. Ông rơi vào nguy hiểm tính mạng, phải sốc điện để giữ nhịp tim ở tuyến trước sau cơn đau ngực dữ dội. Vượt qua những thời khắc tụt huyết áp và nôn ói ngay trên bàn thủ thuật, tình trạng bệnh nhân dần ổn định và xuất viện sau một tuần điều trị.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức can thiệp tim cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nhồi máu cơ tim cấp là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhập viện và tử vong hiện nay trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Khi cơn nhồi máu cơ tim cấp xảy ra, mỗi phút trôi qua đều khiến một phần cơ tim bị hoại tử, có thể kéo theo các biến chứng tử vong cao như sốc tim, rung thất hay ngừng tim. Bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp thường dễ tử vong ở những giờ đầu tiên trước khi vào đến bệnh viện vì các biến chứng liên quan đến rối loạn nhịp.

Đau ngực là triệu chứng thường gặp nhất cảnh báo nhồi máu cơ tim. Những cơn đau ngực thường kéo dài trên 30 phút. Triệu chứng kèm theo thường gặp là khó thở, vã mồ hôi. Một số bệnh nhân không biểu hiện đau ngực mà có những triệu chứng không đặc hiệu như cảm giác mệt mỏi, cảm giác hồi hộp, khó thở, đau thượng vị, buồn nôn, nôn, rối loạn tri giác...

Bác sĩ khuyến cáo ngưng hút thuốc lá là biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và các biến cố tim mạch về lâu dài. Người dân cần chủ động khám tầm soát tim mạch định kỳ, đặc biệt là những người có yếu tố nguy cơ cao như hút thuốc lá lâu năm.

Khi xuất hiện dấu hiệu đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, người bệnh tuyệt đối không chần chừ hay tự ý dùng thuốc mà cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được can thiệp kịp thời trong thời gian vàng những giờ đầu. Sau nhồi máu cơ tim, bệnh nhân nên tuân thủ điều trị thuốc theo toa bác sĩ và ngưng thuốc lá để giảm nguy cơ tái phát nhồi máu cơ tim, hạn chế biến cố tim mạch và cải thiện tiên lượng lâu dài.

