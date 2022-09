Mỗi ngày hút hai bao thuốc, người đàn ông bị sốc tim

Hà NộiBệnh nhân 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc, nhồi máu cơ tim do tắc động mạch vành trên nền hút thuốc lá 20 năm.

Ngày 8/9, bác sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Trưởng đơn vị Can thiệp mạch, Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết bệnh nhân hút thuốc lá từ năm 15 tuổi, gần hai bao mỗi ngày. Khi nhập viện, người bệnh sốc, tắc động mạch vành, quả tim không co bóp được, chuyển ngay sang phòng can thiệp.

"Trong quá trình can thiệp, người bệnh có biểu hiện ngừng tim. May mắn, sau khi sốc điện, sức khỏe ổn định", bác sĩ nói. Hiện anh tiếp tục được theo dõi, sử dụng thuốc điều trị theo phác đồ.

Theo bác sĩ Thịnh, số người trẻ tuổi bị nhồi máu cơ tim phải nhập Bệnh viện Thanh Nhàn tăng cao trong những năm gần đây. Các bệnh nhân đều hút thuốc lá hoặc nghiện thuốc lá.

Ngoài ra, bệnh viện cấp cứu nhiều trường hợp hút thuốc lá lâu năm bị biến chứng như ho ra máu, bệnh phổi mãn tính, nếu không can thiệp có thể nguy hiểm tính mạng.

Như trường hợp bệnh nhân nam, 54 tuổi, tiền sử khỏe mạnh, mỗi ngày hút hai bao thuốc. Đầu tháng 9, ông nhập viện cấp cứu do khó thở, ho ra 2,5 l máu tươi. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân bị giãn phế quản hai bên phổi, động mạch phế quản hai bên giãn ngoằn ngoèo, có luồng thông với động mạch phổi. Bác sĩ quyết định can thiệp nút động mạch phế quản để cầm máu.

Hình ảnh phế quản giãn của bệnh nhân nghiện thuốc lá. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Theo Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO), mỗi năm thuốc lá cướp đi sinh mạng gần 8 triệu người. Một triệu người trong số đó hút thuốc lá thụ động - hình thức hít phải khói thuốc lá từ không khí, mà không trực tiếp hút.

Tại Việt Nam, 97% bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá. Bộ Ytế ước tính mỗi năm có khoảng 40.000 người Việt chết liên quan đến thuốc lá, nhiều hơn tổng số người chết vì HIV/AIDS, lao phổi và sốt rét cộng lại. Trong đó, Hà Nội, Khánh Hòa và TP HCM là ba tỉnh, thành phố có tỷ lệ người trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất, lần lượt là gần 8%, 6% và hơn 5%.

Các bác sĩ khuyến cáo, đối với người nghiện thuốc lá, lời khuyên đầu tiên là hãy bỏ thuốc tuyệt đối, dứt khoát nhưng phải có kế hoạch để tránh quyết tâm bị cùi mòn, nhanh nản. Hạn chế các vấn đề căng thẳng trong cuộc sống lẫn công việc, tránh việc dùng thuốc như công cụ để giải tỏa stress. Nên kết hợp tập thể dục để vừa nâng cao sức khỏe vừa kiểm soát cân nặng; tăng cường bổ sung rau xanh, hoa quả, tập thể dục.

Minh An