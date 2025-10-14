Mỗi lượng vàng tăng gần 3 triệu đồng

Giá vàng miếng và nhẫn trơn sáng nay tăng gần 3 triệu đồng một lượng, lập kỷ lục mới trên 146 triệu đồng

Sáng 14/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 144,9 - 146,4 triệu đồng, tăng 2,8 triệu đồng chiều mua vào và 2,3 triệu đồng chiều bán ra so với hôm qua. Các thương hiệu khác cũng nâng giá vàng miếng lên tương ứng. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng lên 144,9 - 146,9 triệu đồng.

Với mặt hàng nhẫn trơn, các thương hiệu lớn vẫn rơi vào tình trạng cháy hàng, hạn chế lượng mua hoặc phát giấy hẹn cho khách. Giá vàng nhẫn trơn hiện áp sát giá vàng miếng, thậm chí nhẫn trơn tại nhiều tiệm vàng vượt giá vàng miếng.

SJC sáng nay niêm yết nhẫn trơn 142,3 - 144,5 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu nâng giá nhẫn trơn lên 143,9 - 146,9 triệu đồng. Tại một số tiệm vàng nhỏ, giá nhẫn trơn lên 148 - 152 triệu đồng một lượng, cao hơn mấy triệu so với vàng miếng SJC.

Một góc người dân xếp hàng mua vàng tại trụ sở SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM). Ảnh: Quỳnh Trang

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lập kỷ lục 4.168 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 132,5 triệu đồng mỗi lượng. Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới hiện gần 14 triệu đồng một lượng.

Trong bối cảnh giá thế giới lên cao, người dân lại xếp hàng mua vào tại các thương hiệu vàng lớn trong khi lượng cung nhỏ giọt. Người dân thực tế hiện rất khó mua vàng miếng. Hầu hết họ phản ánh chật vật khi đăng ký mua vàng trực tuyến qua website SJC, thường xuyên báo hết lượt ngay từ sớm. Các thương hiệu vàng lớn khác cũng "cháy" vàng miếng trong vài ngày gần đây.

Quỳnh Trang