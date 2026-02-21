Mỗi lượng vàng tăng 2 triệu đồng ngày mùng 5 Tết

Một số doanh nghiệp mở cửa trở lại sau đợt nghỉ Tết, điều chỉnh giá vàng trong nước lên 181-182 triệu đồng một lượng, giữ chênh lệch trên 20 triệu đồng so với quốc tế.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng tại 178 - 181 triệu đồng một lượng, tăng 2 triệu đồng so với trước nghỉ lễ. Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết giá vàng miếng tại 178 - 181 triệu đồng.

Với vàng nhẫn trơn, PNJ nâng giá vàng nhẫn lên 177,5 - 180,5 triệu đồng một lượng. Nhẫn tròn ép vỉ tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng lên quanh 179,5 - 182,5 triệu đồng, tăng 2 triệu mỗi chiều mua bán.

Các thương hiệu lớn khác như SJC, DOJI, Phú Quý chưa mở cửa trở lại.

Vàng được trưng bày tại một cửa hàng kim hoàn tại Hà Nội, tháng 11/2025. Ảnh: Hoàng Giang

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn neo cao ở mức 20-21 triệu đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, mỗi ounce vàng giao ngay 15h (theo giờ Hà Nội) giao dịch quanh vùng 5.105 USD, tăng hơn 100 USD trong ngày qua.

Thị trường kim loại quý thế giới đi lên do số liệu GDP Mỹ thấp hơn kỳ vọng và phản ứng của Tổng thống Donald Trump sau khi Tòa án Tối cao ra phán quyết bác bỏ một số loại thuế nhập khẩu của ông. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 160,9 triệu đồng một lượng.

Trong dự báo mới nhất, Ngân hàng JP Morgan dự báo giá vàng thế giới có thể đạt 6.300 USD một ounce trong năm nay nhờ vào lực mua của các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư. Nhà băng này dự báo các ngân hàng trung ương sẽ mua 800 tấn vàng trong năm nay, đồng thời đánh giá đa dạng hóa dự trữ vẫn đang tiếp diễn và chưa cạn kiệt.

"Chúng tôi tiếp tục lạc quan về giá vàng trung hạn nhờ xu hướng đa dạng hóa tài sản vững chắc, nhất là khi tài sản thực đang vượt trội so với cổ phiếu, trái phiếu", hãng này nhận định.

Quỳnh Trang