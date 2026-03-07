Mỗi lượng vàng tăng 1 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng nay tăng 1 triệu đồng mỗi lượng lên 185 triệu đồng, duy trì mức chênh lệch gần 21 triệu so với thế giới.

Ngày 7/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 182 - 185 triệu đồng, tăng 1,2 triệu mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua. Các thương hiệu khác cũng niêm yết giá vàng miếng tương ứng.

Nhẫn trơn tại SJC sáng nay cũng tăng 1,2 triệu mỗi lượng, lên 181,7 - 184,7 triệu đồng. Mi Hồng nâng nhẹ giá vàng nhẫn lên 182,5 - 185 triệu đồng. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn trơn được niêm yết 182 - 185 triệu mỗi lượng.

Từ vùng đỉnh 191 triệu đồng vào đầu tháng, giá vàng có lúc giảm mạnh về 183 triệu đồng sau đó phục hồi nhẹ và biến động trong biên độ 1-2 triệu đồng trong vài ngày gần đây. Nếu so với đầu tuần, mỗi lượng vàng hiện vẫn thấp hơn 2 triệu đồng.

Giao dịch vàng miếng tại SJC Nguyễn Thị Minh Khai ngày vía Thần tài 2026. Ảnh: Thanh Tùng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng 100 USD trong ngày và chốt phiên ở 5.172 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương với 164 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn giá trong nước gần 21 triệu đồng.

Giá bạc trong nước sáng nay cũng tăng nhẹ so với hôm qua, duy trì ở vùng 3,1 - 3,2 triệu đồng mỗi lượng, ghi nhận mức giảm gần 10% trong một tuần. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá bạc miếng tại 3,16 - 3,26 triệu đồng mỗi lượng, tương đương 84,4 - 87 triệu một kg. Còn tại Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat, bạc miếng sáng nay mua bán tại 3,17 - 3,26 triệu đồng.

Hiện, các thương hiệu lớn trong nước sau ngày vía Thần Tài lại quay trở lại tình trạng cung vàng nhỏ giọt hoặc hết vàng nhẫn, vàng miếng trong ngày. Với bạc miếng, người dân thường phải xếp hàng từ sớm và nhận giấy hẹn giao hàng sau vài tháng.

Trong báo cáo mới nhất sau diễn biến xung đột tại Iran, Ngân hàng UOB nhận định giá vàng còn biến động trong ngắn hạn song nhu cầu trú ẩn dài hạn với vàng vẫn rất vững chắc. Các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục mua vào mạnh mẽ, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng tăng cường mua vàng vật chất. Căng thẳng mới tại Iran càng củng cố nhu cầu trú ẩn này.

Nhà băng này duy trì quan điểm tích cực với giá vàng, nâng dự báo giá vàng lên 5.400 USD mỗi ounce vào quý II; 5.600 USD vào quý III; 5.800 USD vào cuối năm và có thể lên 6.000 USD vào đầu năm sau.

Quỳnh Trang