Mỗi lượng vàng đảo chiều giảm 8 triệu đồng

Giá vàng trong nước lùi về vùng 180-181 triệu đồng, có thời điểm giảm gần 10 triệu mỗi lượng vào sáng nay.

Trưa 30/1, giá vàng miếng và nhẫn trơn tại các thương hiệu tiếp tục đi xuống so với đầu sáng. Vàng miếng được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết tại 178,6 - 181,6 triệu đồng, giảm 8 triệu đồng so với đầu ngày. Mức giảm này đã được thu hẹp, khi trước đó một tiếng, SJC hạ sâu giá mua bán vàng miếng xuống 177 - 180 triệu một lượng.

Giờ trưa, giá nhẫn trơn tại SJC được niêm yết 177,6 - 180,6 triệu một lượng. Bảo Tín Minh Châu mua bán nhẫn trơn tại 178,6 - 181,6 triệu. Còn tại Mi Hồng, nhẫn trơn giao dịch tại vùng 179,6 - 181,6 triệu đồng một lượng.

Giá vàng trong nước đảo chiều theo diễn biến thế giới, trước lực bán mạnh của nhà đầu tư. Sau nhiều phiên liên tiếp lập kỷ lục, giá vàng thế giới rung lắc trong hai phiên trở lại đây.

Kim loại quý phiên 29/1 có lúc mất tới 400 USD một ounce về tiệm cận 5.100 USD một ounce, sau đó hồi phục trong phiên. 9h theo giờ Hà Nội, giá vàng thế giới giao dịch quanh vùng 5.270 USD một ounce. Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới hiện lên 17 triệu, do đà giảm trong nước thấp hơn.

Vàng nhẫn trơn bán tại trụ sở SJC ở quận 3, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Cùng thời điểm, giá bạc giao dịch ở vùng 112 USD một ounce, thấp hơn 8% so với vùng đỉnh.

Trong nước, các thương hiệu cũng hạ giá bạc miếng so với hôm qua. Công ty cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý niêm yết giá bạc miếng tại 4,23 - 4,36 triệu, tức gần 112 - 115,4 triệu một kg, giảm 4% so với cuối ngày hôm qua. Công ty Sacombank - SBJ sáng nay vẫn neo cao giá bạc miếng tại mốc gần 4,5 - 4,61 triệu một lượng, tương đương 120 - 123 triệu một kg.

Quỳnh Trang