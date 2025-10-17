Mỗi lượng vàng miếng tăng gần 4 triệu đồng

SJC bán ra mỗi lượng vàng miếng ở mức 153 triệu đồng, tăng gần 4 triệu so với hôm qua.

Sáng 17/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) 5 lần điều chỉnh giá vàng miếng. Lúc 9h30, doanh nghiệp niêm yết mặt hàng này tại 150,7 - 152,2 triệu đồng một lượng, cao hơn 3,1 triệu đồng so với ngày hôm qua. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 1,5 triệu đồng.

PNJ cũng báo giá tương tự SJC. Trong khi đó, Doji, Bảo Tín Minh Châu dao động 149,4 - 150,9 triệu đồng. Vàng miếng thương hiệu riêng của Ngân hàng Á Châu (ACB) quanh 151,2 - 152,2 triệu đồng một lượng.

Tới khoảng 11h, SJC tiếp tục nâng giá vàng miếng thêm 800.000 đồng, mua bán ở mức 151,5 - 153 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá mặt hàng này cao hơn hôm qua 3,9 triệu đồng.

ACB bán ra vàng miếng thương hiệu riêng tương tự SJC, nhưng cao hơn 500.000 đồng ở chiều mua vào.

Với nhẫn trơn, SJC tăng 3 triệu đồng một lượng, lên 149,3 - 151,3 triệu khi mở cửa. Tới trưa, họ điều chỉnh lên 150 - 152,2 triệu đồng một lượng, tăng 700.000 so với đầu giờ sáng.

Doji và PNJ cũng giao dịch mức tương tự. Trong khi đó, loại vàng này tại Bảo Tín Minh Châu lên 155,5 - 158,5 triệu đồng mỗi lượng, tăng gần 2 triệu so với khi mở cửa.

Người dân xếp hàng, ngồi chờ mua vàng trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, 139 Cầu Giấy, sáng 17/10. Ảnh: Hoàng Giang

Tình trạng nguồn cung khan hiếm tiếp tục diễn ra. Tại các cơ sở Bảo Tín Minh Châu ở Trần Nhân Tông và Cầu Giấy (Hà Nội), nhà vàng đều treo biển hết hàng, song người dân vẫn xếp hàng dài chờ đợi. Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cơ sở Trần Nhân Tông cho biết hôm nay họ vẫn không có vàng miếng và nhẫn trơn để bán, chỉ có trang sức. Các cửa hàng của Doji, Phú Quý trên cùng tuyến phố cũng báo hết kim loại quý từ khi mở cửa.

Theo đại diện doanh nghiệp kinh doanh vàng, tình trạng khan hiếm hàng gần đây xảy ra do nhu cầu các sản phẩm nhẫn trơn và vàng miếng của người mua tăng cao. Ngoài ra, lượng khách đến mua vẫn nhiều hơn bán.

Đồng thời, nguồn cung từ đầu năm đến nay không được tăng thêm do Ngân hàng Nhà nước dừng chính sách bán vàng can thiệp thị trường. Trong khi đó, nhà điều hành hiện cũng chưa cấp phép cho các đơn vị nhập khẩu vàng miếng và nguyên liệu.

Đà đi lên của vàng trong nước cùng chiều giá thế giới. Mỗi ounce vàng thế giới giao ngay tăng gần 15 USD, lên 4.340 USD. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng trên thị trường quốc tế tương đương 138,2 triệu đồng một lượng. Thị trường đi lên khi nhà đầu tư đổ xô trú ẩn trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc và đặt cược Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm lãi suất.

Giá bạc cũng tiếp tục tăng. Phú Quý niêm yết mặt hàng này tại 2,06 - 2,129 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, thương hiệu này thông báo hết các sản phẩm bạc tích trữ.

Ancarat cũng bán bạc với giá gần tương tự Phú Quý. Tại công ty Sacombank-SBJ, giá bạc miếng là 2,08 - 2,136 triệu đồng mỗi lượng.

Trọng Hiếu