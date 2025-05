Mỗi lượng vàng miếng quay đầu tăng 2 triệu đồng

Mỗi lượng vàng miếng giảm 1 triệu đồng đầu giờ sáng rồi quay đầu tăng lên vùng 121,5 triệu đồng, đắt hơn 16 triệu đồng so với thế giới.

Sáng 9/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng 117,5 - 119,5 triệu đồng, giảm thêm 1 triệu đồng mỗi lượng so với cuối chiều hôm qua. Chênh lệch giá mua và bán được giữ nguyên quanh 2 triệu đồng một lượng.

Vàng nhẫn trơn tại SJC sáng nay cũng giảm với biên độ 500.000 đồng một lượng, xuống 113,5 - 116 triệu đồng. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết nhẫn trơn tại 114 - 116,6 triệu. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn trơn được mua bán tại 115,5 - 118,5 triệu đồng mỗi lượng.

Tới đầu giờ trưa, giá vàng miếng và nhẫn trơn quay đầu tăng nhẹ và thu hẹp mức giảm xuống chỉ còn vài trăm nghìn đồng mỗi lượng. SJC niêm yết giá vàng miếng tại 118,2 - 120,2 triệu đồng, nhẫn trơn giao dịch tại 114 - 116,5 triệu. PNJ mua bán nhẫn trơn tại 113,5 - 116,1 triệu đồng. Giá nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu là 116,5 - 119,5 triệu đồng.

Đến 15h, SJC nâng giá vàng miếng lên 119,5 - 121,5 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng mỗi lượng so với trưa nay, xoá sạch mức giảm trong ngày. Nếu so với cuối chiều qua, mỗi lượng vàng miếng hiện cao hơn 1 triệu mỗi lượng. Trong khi đó, giá nhẫn trơn vẫn giữ nguyên so với trưa nay.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lùi về vùng 3.280 USD một ounce, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 103,4 triệu đồng mỗi lượng. Theo đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn neo cao 13-16 triệu đồng một lượng.

Trong báo cáo phục vụ chất vấn gửi Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước cho biết nguồn cung vàng miếng trên thị trường chưa được tăng thêm từ đầu năm 2025 đến nay. Theo đó, trong những tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã dừng can thiệp thị trường bằng cách bán vàng miếng cho 4 ngân hàng quốc doanh và SJC như trước.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở quận 3, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Nguồn cung vàng miếng trong nước không tăng thêm trong khi đó VnExpress ghi nhận hiện tượng nhiều người dân xếp hàng dài, tăng mua vào những thời điểm giá thế giới liên tục lập kỷ lục.

Song, Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng không loại trừ nguyên nhân có một số doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng tình hình biến động của thị trường để đầu cơ, thổi giá, trục lợi.

Quỳnh Trang