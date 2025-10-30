Mỗi lượng vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng

Giá vàng miếng giảm về 146,6 triệu đồng, nhưng vẫn neo cao hơn thế giới quanh 20 triệu đồng một lượng.

Ngày 30/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 144,6 - 146,6 triệu đồng, giảm 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều so với hôm qua. So với vùng đỉnh, giá vàng miếng hiện thấp hơn 8 triệu mỗi lượng, tức khoảng 5%.

Nhẫn trơn tại SJC cũng giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng về 142,6 - 145,1 triệu đồng. Nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua bán quanh 145,3 - 148,3 triệu đồng một lượng. Mi Hồng giảm nhẹ 500.000 đồng chiều mua, xuống 145,1 triệu đồng, nhưng giữ nguyên chiều bán ra tại 146,6 triệu đồng.

Vàng miếng tại trụ sở SJC (TP HCM), tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Giá vàng trong nước diễn biến chậm nhịp so với thị trường quốc tế. Giá vàng giao ngay thế giới hôm nay tăng nhẹ trở lại, sau khi giảm mạnh trong phiên 29/10. Lúc 13h theo giờ Hà Nội, giá vàng thế giới neo quanh 3.960 USD một ounce, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 126,2 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giá vàng miếng và thế giới hiện dao động quanh 20 triệu đồng một lượng.

Giá bạc miếng, bạc thỏi tại Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý và Công ty Sacombank-SBJ sáng nay cũng giảm nhẹ về khoảng 1,83 - 1,88 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn khoảng 11% so với vùng đỉnh.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/VND có xu hướng đi ngang. Vietcombank mua bán USD tại 26.079 - 26.349 đồng. Các điểm thu đổi trên thị trường ngoại tệ mua bán USD quanh vùng 27.760 - 27.800 đồng.

Quỳnh Trang