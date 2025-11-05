Mỗi lượng vàng giảm hơn một triệu đồng

Giá vàng trong nước giảm một triệu đồng về 147 triệu, song vẫn chênh gần 21 triệu mỗi lượng so với thế giới.

Sáng 5/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 145 - 147 triệu đồng, giảm 1,2 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Tổng cộng trong hai ngày qua, mỗi lượng vàng miếng giảm 2 triệu đồng.

Vàng nhẫn trơn tại SJC cũng giảm cùng biên độ. SJC hạ giá nhẫn trơn về 142,2 - 144,7 triệu đồng một lượng. Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh nhẫn trơn về 144,3 - 147,3 triệu đồng, còn Mi Hồng giảm xuống 145,8 - 147 triệu đồng mỗi lượng.

So với vùng đỉnh, giá vàng trong nước hiện thấp hơn khoảng 7,5 triệu đồng mỗi lượng. Còn so với đầu năm, mỗi lượng vàng cao hơn gần 63 triệu một lượng, tương đương hiệu suất trên 70%.

Vàng miếng SJC tại cửa hàng tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đang đảo chiều đi lên gần 40 USD sau khi giảm mạnh trong phiên 4/11. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 126,1 triệu đồng một lượng. Giá kim loại quý trong nước đang chênh so với thế giới gần 21 triệu đồng một lượng.

Giá bạc cũng giảm nhẹ 1% so với hôm qua. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết 1,83 - 1,88 triệu đồng một lượng bạc miếng, bạc thỏi. Công ty Sacombank-SBJ hạ giá bạc về 1,812 - 1,86 triệu đồng một lượng.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá giao dịch trên kênh ngân hàng trong xu hướng đi ngang. Vietcombank sáng nay niếm yết giá USD tại 26.101 - 26.351 đồng. Các điểm thu đổi ngoại tệ mua bán đôla Mỹ quanh vùng 27.770 - 27.840 đồng một USD.

Quỳnh Trang