Mỗi lượng vàng giảm hơn 2 triệu đồng

Mỗi lượng vàng miếng hôm nay giảm trên 2 triệu đồng, nâng mức điều chỉnh trong hai ngày lên 4-5 triệu, về vùng 131 triệu đồng.

Chiều 12/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 128,4 - 131,4 triệu đồng, giảm 1,9 triệu đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh giá vàng miếng xuống tương ứng.

Từ vùng đỉnh gần 136 triệu đồng thiết lập ngày 9/9, SJC đã giảm hơn 5 triệu đồng mỗi lượng vàng miếng ở chiều thu mua và hơn 4 triệu đồng chiều bán ra.

Vàng nhẫn trơn tại SJC cũng giảm hơn 1,5 triệu đồng mỗi lượng. SJC niêm yết giá mua bán mỗi lượng quanh 125 - 128 triệu đồng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI và Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cùng hạ giá nhẫn trơn về 126,2 - 129,2 triệu. Còn tại Bảo Tín Minh Châu công bố giá nhẫn trơn 127 - 130 triệu đồng một lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý giao dịch lúc 14h30 (theo giờ Hà Nội) ở vùng 3.650 USD một ounce, thấp hơn khoảng 20 USD so với vùng đỉnh thiết lập cách đây vài ngày. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 116,5 triệu đồng mỗi lượng (chưa thuế, phí).

Giá vàng miếng trong nước giảm mạnh hơn so với thế giới trong vài ngày gần đây, giúp co hẹp mức chênh lệch từ gần 20 triệu đồng xuống còn khoảng 15 triệu mỗi lượng.

Diễn biến này được chuyên gia lý giải xuất phát từ lực bán ra của người dân mạnh hơn trong vài ngày gần đây, có thể là xu hướng chốt lời của một bộ phận. Ghi nhận của VnExpress tại một vài tiệm vàng cũng cho thấy giao dịch trong hai ngày qua chủ yếu là bán ra.

Trước tình trạng giá vàng trong nước "tăng nóng", bỏ xa thế giới, Thủ tướng đánh giá đây là biến động "rất đáng chú ý". Ông cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc, không để tình trạng thao túng, găm hàng, đội giá trên thị trường vàng. Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước cũng phải vào cuộc tích cực, nếu cần thì Thanh tra Chính phủ xem xét hiện tượng găm hàng, đội giá, thao túng thị trường.

Trong khi đó, ngành ngân hàng cũng vừa kết thúc đợt thanh tra với các doanh nghiệp cũng như ngân hàng thương mại có mảng kinh doanh vàng lớn và đang trong quá trình kết luận. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường thanh tra làm rõ, xử lý các vi phạm nếu có.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn nhận định, biện pháp quan trọng nhất vẫn là khẩn trương điều hành thị trường vàng theo cơ chế mới - tức việc bỏ độc quyền vàng miếng - mà Chính phủ đã thông qua.

Quỳnh Trang