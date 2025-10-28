Mỗi lượng vàng giảm gần 2 triệu đồng

Giá vàng trong nước giảm gần 2 triệu mỗi lượng theo thị trường quốc tế, song mức chênh lệch vẫn neo cao gần 20 triệu đồng.

10h sáng 28/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) lần thứ hai điều chỉnh biểu vàng miếng. SJC niêm yết giá vàng miếng tại 145,1 - 146,6 triệu đồng, giảm 1,8 triệu cả hai chiều so với hôm qua, là vùng giá thấp nhất trong một tuần. So với mức đỉnh thiết lập vào ngày 21/10, mỗi lượng vàng miếng hiện thấp hơn khoảng 8 triệu một lượng.

Vàng nhẫn trơn tại SJC cũng giảm 1,6 triệu đồng, xuống 143,4 - 145,9 triệu một lượng. Mi Hồng niêm yết 146,2 - 147,2 triệu đồng, còn Bảo Tín Minh Châu mua bán loại vàng này ở 147,9 - 150,9 triệu.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở quận 3, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Giá vàng trong nước điều chỉnh khiến một bộ phận nhà đầu tư chốt lời, một số đơn vị cũng thông báo có hàng trở lại. Tại Hà Nội, Phú Quý mở bán lại vàng tích trữ, mỗi khách hàng được mua tối đa 3 chỉ và lấy ngay. Nếu khách hàng đặt số lượng nhiều hơn, đơn vị này hẹn giao hàng sau.

Trên thị trường quốc tế, mỗi ounce vàng giảm tới 130 USD phiên đầu tuần. Lúc 10h theo giờ Hà Nội, giá vàng quốc tế giao dịch quanh vùng 3.987 USD một ounce, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 126,8 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới neo cao gần 20 triệu một lượng, trong khi vàng nhẫn tuỳ từng thương hiệu "vênh" 20-25 triệu.

Quỳnh Trang