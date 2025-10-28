Mỗi lượng vàng giảm 3 triệu đồng

Giá vàng trong nước giảm 3 triệu mỗi lượng theo thị trường quốc tế.

10h sáng 28/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) lần thứ hai điều chỉnh biểu vàng miếng. SJC niêm yết giá vàng miếng tại 145,1 - 146,6 triệu đồng.

Giá tiếp tục đi xuống trong ngày. Lúc 15h, mỗi lượng vàng giảm thêm hơn 1 triệu đồng so với đầu sáng trong bối cảnh kim loại quý trên thị trường quốc tế tiếp tục xuống vùng 3.925 USD một ounce. Theo đó, vàng miếng tại SJC về 143,5 - 145,5 triệu đồng. Chiều mua vào giảm mạnh hơn so với bán ra khiến chênh lệch giá mua và bán nới rộng lên 2 triệu đồng một lượng.

Tổng cộng vàng miếng giảm 3 triệu cả hai chiều so với hôm qua, là vùng giá thấp nhất trong một tuần. Tuy nhiên, so với mức đỉnh thiết lập vào ngày 21/10, mỗi lượng vàng miếng hiện thấp hơn khoảng 7 triệu đồng.

Cùng thời điểm, nhẫn trơn tại SJC hạ về 141,9 - 144,4 triệu, giảm 1 triệu so với sáng. Bảo Tín Minh Châu báo giá quanh 145,6 - 148,6 triệu. Còn tại Mi Hồng, nhẫn trơn còn 144 - 145,5 triệu đồng.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở TP HCM, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Giá vàng trong nước điều chỉnh khiến một bộ phận nhà đầu tư chốt lời, một số đơn vị cũng thông báo có hàng trở lại. Tại Hà Nội, Phú Quý mở bán lại vàng tích trữ, mỗi khách hàng được mua tối đa 3 chỉ và lấy ngay. Nếu khách hàng đặt số lượng nhiều hơn, đơn vị này hẹn giao hàng sau.

Trên thị trường quốc tế, mỗi ounce vàng giảm tới 130 USD phiên đầu tuần. Lúc 10h theo giờ Hà Nội, giá vàng quốc tế giao dịch quanh vùng 3.987 USD một ounce, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 126,8 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới neo cao gần 20 triệu một lượng, trong khi vàng nhẫn tuỳ từng thương hiệu "vênh" 20-25 triệu.

Giá bạc miếng, bạc thỏi trong nước cũng trong đà giảm, ghi nhận mức điều chỉnh gần 10% trong 7 ngày qua. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết 1,79 - 1,8 triệu đồng một lượng bạc thỏi. Bạc miếng tại Công ty Sacombank-SBJ giảm về 1,815 - 1,863 triệu.

Trên thị trường ngoại hối, giá USD chính thức trong xu hướng đi ngang. Vietcombank niêm yết tỷ giá tại 26.119 - 26.369 đồng. Tại thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ mua bán đồng bạc xanh quanh 27.720 - 27.770 đồng một USD.

Quỳnh Trang