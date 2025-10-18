Mỗi lượng vàng giảm 2 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng nay 'hạ nhiệt' song mức giảm vẫn chậm hơn thị trường quốc tế, nhẫn trơn tại một số thương hiệu neo cao 20 triệu so với thế giới.

Diễn biến theo thị trường quốc tế, các nhà vàng sáng 18/10 điều chỉnh giá vàng miếng và nhẫn trơn, mặt bằng chung thấp hơn khoảng 2 triệu một lượng so với cuối ngày hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay niêm yết giá vàng miếng 149,5 - 151 triệu đồng, giảm 2 triệu một lượng.

Mỗi lượng nhẫn trơn tại SJC cũng giảm 2 triệu về 148 - 150,3 triệu đồng. Mi Hồng giảm 1 triệu đồng ở chiều mua vào và 1,5 triệu chiều bán ra, xuống 150 - 151 triệu một lượng vàng nhẫn. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn vẫn neo tại 156,5 - 159,5 triệu đồng. Một số thương hiệu nhỏ khác sáng nay giữ giá bán ra quanh vùng 160 triệu đồng một lượng vàng nhẫn.

Vàng nhẫn trơn bán tại trụ sở SJC ở quận 3, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước áp lực chốt lời và điều chỉnh, giá vàng thế giới phiên cuối tuần giảm hơn 100 USD một ounce từ đỉnh, tương đương mức giảm khoảng 3,5 triệu đồng một lượng nếu quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank. Mỗi ounce vàng chốt tuần tại 4.250 USD, quy đổi chưa kể thuế phí tương đương 135,1 triệu đồng mỗi lượng.

Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới neo ở mức 15 triệu một lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn tùy thương hiệu neo cao 15 triệu tới 20 triệu so với thị trường quốc tế.

So với đầu tuần, mỗi lượng vàng miếng tăng gần 10 triệu đồng một lượng, tương đương hiệu suất 6-7%, song các nhà vàng đều không có nguồn. Vàng nhẫn tại các thương hiệu ghi nhận đà tăng mạnh hơn (10-15 triệu một lượng), vượt qua giá vàng miếng SJC, trước lực cầu lớn từ người dân.

Quỳnh Trang