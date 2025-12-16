Mỗi lượng vàng đảo chiều giảm 1,5 triệu đồng

Giá vàng miếng trong nước giảm hơn 1,5 triệu đồng, về dưới 156 triệu một lượng.

Ngày 16/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 153,6 - 155,6 triệu đồng một lượng, giảm 1,6 triệu cả hai chiều so với cuối ngày hôm qua. Các thương hiệu khác cũng hạ giá loại vàng này về mức tương ứng.

Vàng nhẫn trơn tại SJC cũng hạ 1,7 triệu mỗi lượng, xuống 149,9 - 152,7 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu giảm giá mua bán nhẫn trơn xuống 151,5 - 154,5 triệu. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI báo giá quanh 151 - 154 triệu đồng.

Vàng miếng tại trụ sở SJC (TP HCM), tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Trên thị trường quốc tế, lúc 13h30 (giờ Hà Nội), vàng giao ngay cũng giảm 30 USD một ounce xuống 4.286 USD. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 136,4 triệu đồng mỗi lượng. Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới neo quanh 19 triệu đồng một lượng.

Giá bạc miếng, bạc thỏi trong nước cũng diễn biến tương đồng, giảm 1,4% so với hôm qua. Công ty cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý niêm yết bạc miếng tại 2,37 - 2,44 triệu đồng. Sacombank - SBJ mua bán tại 2,36 - 2,42 triệu. Kim loại quý này thường diễn biến tương đồng giá vàng, nhưng mức độ biến động mạnh hơn.

Năm nay, vàng thế giới đã 50 lần lập đỉnh mới, với mức sinh lời trên 60%. Động lực tăng giá đến từ bất ổn địa chính trị leo thang và sự suy yếu của đồng USD. Nhà đầu tư và các ngân hàng trung ương đều tăng tỷ trọng nắm giữ vàng, nhằm đa dạng hóa danh mục và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

Hội đồng vàng thế giới (WGC) dự báo thị trường năm tới tiếp tục chịu tác động từ những bất định địa kinh tế kéo dài. Giá vàng hiện phản ánh khá sát các kỳ vọng đồng thuận của kinh tế vĩ mô và có thể dao động trong biên độ hẹp nếu các điều kiện hiện tại không thay đổi. Tuy nhiên, nhìn vào những diễn biến bất ngờ của năm nay, năm 2026 nhiều khả năng vẫn tiềm ẩn những yếu tố khó lường.

Với kịch bản tăng trưởng kinh tế chậm lại và lãi suất tiếp tục giảm, giá vàng có thể ghi nhận mức tăng vừa phải. Nếu suy thoái nghiêm trọng hơn, đi kèm với rủi ro toàn cầu gia tăng, vàng có thể thể hiện vai trò trú ẩn rõ nét và tăng mạnh.

Ngược lại, trường hợp các chính sách của Tổng thống Trump đạt kết quả tích cực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và làm dịu rủi ro địa chính trị, lãi suất có thể tăng trở lại cùng với sự mạnh lên của đồng USD. Yếu tố này sẽ gây áp lực giảm lên giá vàng.

Các yếu tố như nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương và xu hướng tái chế kim loại quý cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường. Theo WGC, vai trò của vàng như một công cụ đa dạng hóa danh mục và nguồn ổn định giá trị vẫn giữ vị trí then chốt trong bối cảnh thị trường tài chính tiếp tục biến động mạnh.

Quỳnh Trang