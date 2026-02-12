Mối liên kết giữa trí não, tiêu hóa và hệ miễn dịch ở trẻ

Theo TS. BS Bùi Chí Thương, dinh dưỡng phù hợp là nền tảng giúp hỗ trợ tiêu hóa - miễn dịch, từ đó tạo nền giúp trí não trẻ phát triển.

Tại Hội nghị khoa học do Hội Phụ sản Việt Nam (VAGO) phối hợp Abbott tổ chức vừa qua tại TP HCM, các chuyên gia đã chia sẻ thông tin khoa học về mối liên kết giữa trí não - tiêu hóa - miễn dịch và hướng tiếp cận toàn diện trong chăm sóc trẻ.

TS. BS. Bùi Chí Thương chia sẻ tại hội thảo về mối tương quan giữa phát triển trí não và sức khỏe đường ruột. Ảnh: Văn Toàn

TS. BS. Bùi Chí Thương, Trưởng khối Sản (Bệnh viện Nhân dân Gia Định), Giảng viên Bộ môn Sản (Đại học Y Dược TP HCM), cho biết khoa học đã chứng minh mối liên kết giữa tiêu hóa, trí não và miễn dịch. "Dinh dưỡng phù hợp là nền tảng giúp hỗ trợ tiêu hóa - miễn dịch, từ đó tạo nền vững chắc cho trí não phát triển", TS Thương nói.

Về dinh dưỡng, PGS. TS. BS. Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Nội Tổng quát 2 (Bệnh viện Nhi Đồng 1), Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo Nhu cầu Xã hội (Đại học Y Dược TP HCM), nhấn mạnh vai trò của HMOs hàm lượng cao. Theo ông, nhiều nghiên cứu khoa học quốc tế đã chứng minh bổ sung HMOs hàm lượng cao giúp cải thiện miễn dịch, tiêu hóa và trí não. Khi bổ sung dinh dưỡng cho trẻ, việc cân nhắc các công thức hàm lượng HMO cao, được chứng minh hiệu quả là yếu tố quan trọng để hỗ trợ sự phát triển toàn diện.

Thông tin nghiên cứu về lợi ích của công thức bổ sung 5HMOs (2.5g/L) trình bày tại hội thảo. Ảnh: Văn Toàn

Thông tin từ nghiên cứu quốc tế dài hạn của Abbott cho thấy hiệu quả của việc kết hợp công thức bổ sung 5HMOs hàm lượng cao (2.5g/L) gồm 2′-FL, 3-FL, LNT, 3′-SL và 6′-SL giúp hỗ trợ cải thiện miễn dịch, tiêu hóa và phát triển trí não.

Nghiên cứu cũng cho thấy, công thức này giúp trẻ sinh mổ gia tăng lượng bifidobacterium - một lợi khuẩn hỗ trợ sự hoàn thiện hệ miễn dịch. Đây là bằng chứng khoa học mới cho các bậc cha mẹ trong việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ sinh mổ, vốn có nguy cơ miễn dịch kém và dễ gặp các vấn đề tiêu hóa.

Bên cạnh HMO, các dưỡng chất như BB-12 giúp tăng lợi khuẩn, giảm vi khuẩn có hại, từ đó giảm số lần sốt và rút ngắn thời gian tiêu chảy. Gangliosides hỗ trợ tăng chỉ số IQ gần 5 điểm, thúc đẩy dẫn truyền thần kinh và xây dựng não bộ, Nucleotides hỗ trợ tăng cường sản xuất kháng thể.

Hiểu về mối liên kết chặt chẽ giữa trục ruột - não - miễn dịch để hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện. Ảnh: Abott

Bên cạnh kiến thức khoa học cập nhật, hội thảo cũng trang bị kỹ năng chăm sóc mẹ và bé dựa trên khoa học thấu cảm, chú trọng cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Qua nhiều năm, hợp tác giữa Hội Phụ sản Việt Nam và nhãn hàng Similac từ Abbott góp phần giúp thêm nhiều trẻ em ở điều kiện sức khỏe khác nhau được chăm sóc dinh dưỡng phù hợp, tạo nền tảng để phát triển khỏe mạnh.

Với trẻ sinh mổ thường không được tiếp xúc với hệ vi khuẩn có lợi từ mẹ, có thể dẫn đến một số bất lợi như hệ vi sinh đường ruột kém đa dạng, nguy cơ hệ miễn dịch kém cao hơn 1,5 lần và khả năng gặp các vấn đề tiêu hóa. Điều này có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của trẻ.

Các chuyên gia khuyến cáo, sữa mẹ là tiêu chuẩn vàng, có nhiều thành phần hỗ trợ miễn dịch và phát triển trí não cho trẻ. Với những trường hợp cần dùng sữa công thức, giới khoa học nghiên cứu những giải pháp mới, trong đó có giải pháp vận dụng mối liên kết giữa trục ruột - não - miễn dịch để hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện. Cụ thể, hệ vi sinh đường ruột cân bằng giúp miễn dịch khỏe, từ đó tạo nền tảng hỗ trợ trẻ phát triển trí não tốt hơn, khả năng học hỏi, xử lý thông tin hiệu quả hơn.

Thế Đan