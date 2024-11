Mối liên hệ giữa loãng xương và nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Anlene Heart Plus là thực phẩm bổ sung với các dưỡng chất thiết yếu có lợi cho sức khỏe tim mạch gồm Plant Sterols, Omega 3, Folate, vitamin B12, kali..., sản phẩm có thể bổ sung dễ dàng và tiện lợi vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Đặc biệt, thành phần Plant sterols trong Anlene Heart Plus giúp hỗ trợ giảm 10% cholesterol xấu trong máu sau ba tuần. Bổ sung hai ly sữa Anlene Heart Plus mỗi ngày sẽ cung cấp 1,5g Plant sterols.

Bên cạnh đó, Anlene Heart Plus có chỉ số đường huyết thấp (GI 13.5). Chế độ ăn có chỉ số đường huyết thấp có thể giúp kiểm soát đường huyết và giảm cân với người tiền tiểu đường hoặc tiểu đường.

Anlene Heart Plus còn chứa hệ dưỡng chất Move Pro gồm đạm, canxi, magiê và kẽm, collagen và vitamin C hỗ trợ cơ xương khớp.