Mỗi lần yêu là khó nên mình yêu cho lâu và cho đáng nhé em

Anh sinh năm 1989, tốt nghiệp đại học, làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại TP HCM.

Anh là người vui vẻ, hòa nhã, sống lành mạnh và biết quan tâm, chia sẻ. Ai gặp anh cũng nói anh dễ chịu, nói chuyện gần gũi, biết lắng nghe và luôn giữ được sự tích cực và ổn định.

Về ngoại hình, anh trẻ trung, sáng sủa, cân đối, có chút hướng ngoại nhưng tính cách lại điềm đạm, chân thành và có chút hài hước. Đã lâu rồi anh chưa yêu ai, không phải vì quên cách yêu mà vì muốn đợi đúng người - người khiến anh muốn quan tâm mỗi ngày, muốn cùng nhau đi qua những năm tháng bình yên, nên hôm nay anh lên đây với lòng quyết tâm để tìm cho được em và yêu em thật lâu dài. Mỗi lần yêu là mỗi lần khó nên mình yêu nhau cho lâu cho đáng em nhé.

Anh có chút yêu cầu nhỏ là em ở TP HCM, ngoại hình ưa nhìn, biết sống tích cực, biết lắng nghe và sẵn sàng cùng nhau vun đắp. Còn tính cách thì khi đã yêu nhau, chúng ta sẽ biết cách hòa hợp, biết nhường nhịn và cùng nhau giữ gìn hạnh phúc.

Nếu em cũng đã sẵn sàng và đang tìm một mối quan hệ nghiêm túc, mình gặp nhau nơi đây. Anh vẫn ở đây, chờ em xuất hiện.

