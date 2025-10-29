Mỗi lần gần gũi, chỉ vài chục giây là chồng chán

Tôi cảm giác anh không hề có ham muốn chuyện đó, dù vài lần phát hiện anh coi phim sex.

Tôi và anh cưới nhau gần một năm, nói ra xấu hổ nên tôi cũng không tâm sự với ai. Tôi và chồng quen biết nhau hơn 3 năm rồi cưới. Tôi cảm nhận trước và sau khi cưới anh vẫn không hề thay đổi, yêu thương và chiều chuộng tôi lắm. Tuy nhiên, chúng tôi chưa từng quan hệ một cách đúng nghĩa, một tuần chỉ gần gũi một lần, thậm chí không có.

Chỉ khi nào tôi đòi hỏi anh mới "vào cuộc" nhưng chỉ vài chục giây là anh chán ngay. Anh làm cho có chứ thật sự không chút hào hứng nào. Tôi chưa từng gần gũi chồng để lên tới "đỉnh" như các cặp vợ chồng khác. Tôi cảm giác anh không hề có ham muốn chuyện đó, dù vài lần phát hiện anh coi phim sex.

Tôi dự định cùng anh đi khám nhưng nói ra lại sợ anh ngại. Tôi cũng không muốn chê để anh phải buồn. Tôi không biết làm thế nào nữa, nếu để lâu sẽ ảnh hưởng hạnh phúc và không thể có con. Các bạn có từng lâm vào hoàn cảnh như tôi, cưới nhau một năm mà chưa quan hệ với chồng theo đúng cách chưa?

Hiền Hòa