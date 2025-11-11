Mỗi lần nghe người nọ người kia xì xào, tôi lại muốn bỏ bạn trai

Chúng tôi đều đang nói dối cả hai bên gia đình rằng đã chia tay, dường như người lớn cũng thoải mái nữa.

Tôi 25 tuổi, anh 29 tuổi, yêu nhau chẳng dễ dàng gì. Anh học thạc sĩ ở nước ngoài nên chúng tôi cách nhau cả nửa vòng trái đất. Mỗi năm anh đều về hè và tết. Chúng tôi đã yêu nhau gần 3 năm nhưng hai năm không công khai. Mãi đến mùa đông vừa rồi bố mẹ anh ngỏ ý muốn anh đưa tôi về ra mắt. Chúng tôi đã ra mắt hai bên gia đình từ đó. Sau đó mẹ anh không thích tôi lắm và nói với mọi người rằng sẽ không hỏi cưới tôi cho anh đâu, lấy lý do là họ hàng. Vì chúng tôi cùng quê nên mỗi người một lời, đến tai bố mẹ tôi nên giờ mẹ cũng gay gắt phản đối.

Gia đình anh vốn dĩ rất điều kiện, trái ngược hoàn toàn với gia đình tôi. Nhưng tôi cũng được bố mẹ nuôi nấng nên người, đang làm việc cho một công ty nước ngoài, cũng công tác ở nước ngoài. Hơn nữa theo bạn bè nhận xét, tôi là một cô gái ngoan, tâm lý, biết điều. Tới gia đình anh ăn cơm ngày đầu, tôi cũng biết ý nên xách quà tới, phụ bếp và dọn dẹp. Những việc đó tôi quen rồi nên thấy bình thường. Cứ mỗi lần mẹ nói với tôi rằng người này người kia kể với mẹ chuyện nọ kia, là tôi lại muốn chia tay anh. Mặc dù tôi rất yêu anh, không dám đòi hỏi nhiều vì biết anh đang học, lại phụ thuộc vào gia đình. Đó là lý do tôi cũng không muốn anh đưa về ra mắt sớm. Chúng tôi đã biết trước kết quả.

Theo kế hoạch, chúng tôi muốn kết hôn vào cuối năm nay sau khi anh kết thúc khóa học, nhưng sự việc không đơn giản. Chúng tôi đều đang nói dối cả hai bên gia đình rằng đã chia tay, dường như người lớn cũng thoải mái nữa. Tôi nên làm gì bây giờ?

Hồng Hoa