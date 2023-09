Mỗi khi tôi trễ hẹn là bị bạn gái chửi

Tôi và bạn gái quen nhau gần hai năm, lúc đầu tôi thấy em khá dễ thương, dễ chịu và rất hiền.

Khi mới quen, em kiểu dễ bị người ngoài ăn hiếp, làm tôi rất muốn chở che. Sau một năm, tôi thấy em rất khó tính và khó chịu một cách vô lý.

Một hôm chúng tôi đi chơi núi, tới khu vực có nhiều chùa, bạn đưa điện thoại cho tôi để vào lễ. Vì tôi thấy nhiều chùa nên nghĩ bạn sẽ đi lâu, tôi ra quán cà phê gần đó đợi. Bạn lễ xong ra không thấy tôi, đi tìm khoảng 30 phút rồi mượn điện thoại người ta gọi tôi. Sau đó bạn chửi tôi rất nhiều. Tôi cũng giải thích nhưng bạn lấy lý do là tôi cầm hết điện thoại thì phải đi tìm bạn. Tôi nói lại là tại sao không mượn điện thoại người ta gọi? Bạn bảo không thích nhờ vả người lạ. Bạn chửi tôi là ích kỷ, không biết nghĩ cho người khác, cầm hết điện thoại mà không đi kiếm bạn.

Mỗi lần hai bên bất đồng quan điểm, bạn sấn sổ cãi lại rất dữ. Tôi khó chịu, nhất là việc hẹn hò, đưa đón bạn. Nếu bạn tới trễ thì chỉ cười xòa, viện đủ lý do. Tôi thậm chí có khi chờ bạn cả 30 phút, một tiếng, chỉ vì bạn ngủ quên. Còn bạn trễ hẹn thì viện lý do là mẹ không gọi bạn dậy. Còn nếu tôi tới trễ chỉ ba phút thôi là bạn nói rất nhiều, nói xa xả, như chửi tôi vậy, nào là không biết nghĩ cho bạn, để bạn đợi nắng nôi, xách nặng. Nếu tôi nói tôi cũng phải đợi thì bạn chửi rằng con trai mà so bì. Tôi nói xách nặng sao không để xuống đất, bạn bảo sợ dơ. Tôi nói nắng sao không núp, bạn bảo không thích. Nếu hẹn 8h mà bạn tới 7h45, tôi tới 8h5 thì bạn chửi tôi là để bạn đợi 20 phút. Ngày xưa giận nhau, bạn hay khóa chat, trang cá nhan rồi sau đó trách tôi vô tình, không chịu tìm cách liên lạc.

Có một lần tôi với bạn cãi nhau về mắm ruốc làm từ gì. Tôi nói làm từ con ruốc, bạn nói làm từ tôm. Rồi bạn sấn sổ, chửi tôi nặng nề, sau này bạn nhân ra là lúc đó hơi quá.

Ngoài ra, trong quá trình quen nhau, bạn còn làm tôi ghen vì nhắn tin với bạn khác giới quá nhiều, đi đâu cũng gửi ảnh cho họ. Bạn còn hẹn người yêu cũ đi chụp hình đường hoa tết, nhờ người ấy chở về, hẹn họ tặng quà 20 tháng 10. Bạn từng trải qua gần 10 mối tình và vẫn giữ liên lạc với những người đó. Hôm nay có lẽ là lần cãi nhau cuối cùng, bạn hẹn tôi 8h15 ở điểm A, sau đó hẹn lại ở điểm B gần hơn. Tôi tới trễ ba phút, bạn chửi tôi, nói nếu tôi đi đúng giờ đến điểm A thì phải tới B sớm hơn 10 phút. Như thế tôi không phải trễ ba phút mà là trễ gần 20 phút. Hai bên cãi nhau và trong cơn tức tôi đã nói chia tay. Hiện tại tôi thấy rất thoải mái với quyết định của mình nhưng vẫn muốn tham khảo thêm ý kiến của các bạn. Chân thành cảm ơn.

Duy Khang

