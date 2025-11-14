Mỗi khi giận tôi, bạn gái đi hẹn hò người khác

Sau này, khi tôi gặng hỏi thêm, cô ấy mới thừa nhận say nắng với cậu kia nhưng đã dừng lại rồi.

Tôi 25 tuổi, cô ấy 23 tuổi, quen nhau được 7 tháng. Tôi sống ở miền Trung, cô ấy ở Hà Nội. Từ lúc quen nhau đến giờ, ngày nào hai đứa cũng nhắn tin, gọi điện, có khi gọi đến mức treo máy rồi ngủ quên luôn. Mọi mật khẩu chúng tôi đều chia sẻ với nhau. Gần đây, tôi phát hiện cô ấy đang hẹn hò với một người khác. Mỗi khi hai đứa giận nhau, cô ấy lại đi gặp người đó. Khi tôi hỏi, cô ấy giấu và nói chỉ đi với bạn. Sau này, khi tôi gặng hỏi thêm, cô ấy mới thừa nhận say nắng với cậu kia nhưng đã dừng lại rồi.

Tôi vẫn chọn tha thứ, muốn xem cô ấy có thay đổi hay không. Tuy nhiên, giờ đây dù cô ấy vẫn gọi và nhắn tin cho tôi thường xuyên như trước, tôi lại không cảm nhận được sự chân thành, tình cảm của bạn gái. Cô ấy cũng đổi hết mật khẩu các tài khoản mạng xã hội, nói rằng muốn "cảm thấy thoải mái hơn", bảo tôi đừng gọi cho cậu kia nữa. Tôi hỏi: "Nếu em thật sự muốn quay lại với anh thì hãy cho anh biết em đã dừng hẳn với cậu kia chưa"? Cô ấy không đưa ra được bằng chứng gì.

Hiện tại, chúng tôi vẫn duy trì việc nhắn tin, gọi điện hàng ngày, nhưng thật sự tôi không biết nên làm gì tiếp theo. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.

Hoài Ngọc