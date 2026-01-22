Mối hiềm khích giữa Sinner và tay vợt chủ nhà Australia

AustraliaHạt giống số hai Jannik Sinner sẽ đấu đối thủ James Duckworth ở vòng hai Australia Mở rộng năm nay, làm dấy lên ký ức về mâu thuẫn trong quá khứ giữa họ.

*Sinner - Duckworth: 16h hôm nay 22/1, giờ Hà Nội.

Vào năm 2021, Sinner khi đó là tay vợt trẻ đã nổi điên khi Duckworth ăn mừng cuồng nhiệt một điểm số trong cuộc đấu giữa hai người ở Canada Mở rộng. "Sao mày lại hét lên như vậy?", Sinner nói, trước khi thua 3-6, 4-6.

Duckworth từng đứng trong top 50 ở cuộc đấu đó với Sinner, nhưng hiện tụt xuống số 88. Anh nhận vé đặc cách dự Australia Mở rộng năm nay và đã tốn năm set ở vòng một để vượt qua Dino Prizmic. Thành tích tốt nhất của Duckworth ở Grand Slam là vòng ba Wimbledon năm 2021.

"Tôi biết trình độ Sinner lúc này rất cao so với cuộc so tài năm xưa", tay vợt 33 tuổi nói. "Tôi từng đánh bại cậu ấy nhưng lần này sẽ rất khó khăn. Sinner rất xuất sắc tại Australia, nhưng tôi sẽ chơi tấn công và biết đâu làm khó được cậu ấy".

Sinner (phải) thắng hai trong ba lần đối đầu với Duckworth. Ảnh: Sky Italy

Một trong những động lực để Duckworth tham dự Australia Mở rộng là bởi bà anh, Beryl Penrose từng vô địch đơn và đôi nữ của giải năm 1955. Tay vợt sinh ở Sydney vì thế muốn cống hiến những màn trình diễn tốt nhất cho khán giả nhà, đồng thời tưởng nhớ người bà quá cố.

"Tôi đã tập hàng giờ trên sân và trong phòng gym mỗi ngày để chuẩn bị cho năm nay", Duckworth nói thêm. "Nếu được chọn thì tôi muốn đấu Sinner ở sân số 6, nơi gần với khán giả hơn. Nhưng chắc chắn là đấu với Sinner thì phải ở Rod Laver rồi. Đây là thử thách lớn nhưng cũng là điều tôi mong chờ, bởi hiếm khi được chơi trước nhiều khán giả như vậy".

So với Duckworth, Sinner nhẹ nhàng qua vòng một nhờ đối thủ Hugo Gaston bỏ cuộc sau hai set đầu vì chấn thương. Tay vợt Italy vẫn là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch khi thể hiện phong độ ổn định suốt ba năm qua. Sinner có thể trở thành người đầu tiên sau Novak Djokovic lập cú hat-trick danh hiệu tại Melbourne, điều mà anh xem là cột mốc tự hào hiếm có trong sự nghiệp.

"Ở môn thể thao này, bạn không thể nghĩ xa hơn trận tiếp theo", ngôi sao 24 tuổi nói. "Trước mắt tôi cần vượt qua Duckworth, việc duy nhất tôi có thể kiểm soát là tập luyện và chuẩn bị".

Vy Anh