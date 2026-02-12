Mối hận của gã đồng nghiệp yêu đơn phương

MỹBị cắt đứt quan hệ vì rình rập nữ đồng nghiệp thân thiết, Jason McDermitt trả thù bằng cách phục kích, bắn vào đầu cô.

Trên đường đi làm vào rạng sáng 28/10/2020, bà mẹ 29 tuổi Morgan Fox bất thình lình bị bắn vào sau đầu.

Vài giờ sau, bạn trai của Morgan, Jason Scarnecchia, tìm thấy cô gục bên ghế lái ôtô đậu bên ngoài nhà họ ở thành phố Canton, bang Ohio. "Tôi khá chắc là bạn gái tôi đã chết rồi", Jason nói với điều phối viên 911 khi báo cáo vụ việc.

Đến hiện trường sau vài phút, cảnh sát xác nhận Morgan đã chết trong xe. Các điều tra viên tìm thấy ví của cô tại hiện trường, tiền vẫn còn trong hộp đựng đồ ở bảng điều khiển trung tâm, loại trừ khả năng đây là một vụ trộm cướp.

Theo cảnh sát hạt Stark, cái chết của Morgan dường như là một vụ giết người theo kiểu hành quyết. Ai đó đã tiếp cận nạn nhân từ phía sau và bắn vào đầu cô.

Cảnh sát điều tra bên ngoài nhà Morgan Fox - nơi cô bị bắn chết. Ảnh: News5 Cleveland

Jason kể với các điều tra viên rằng Morgan đã đưa con gái đến nhà mẹ vào tối hôm trước vì phải đi làm ca sớm. Hai người đi ngủ vào khoảng 21h. Khi thức dậy đi làm vào khoảng 6h30 sáng hôm sau, Jason ngạc nhiên khi thấy xe của Morgan vẫn còn đậu trong sân. Anh ta ra kiểm tra và phát hiện thi thể bạn gái nửa ngã gục trong xe, điện thoại di động của cô nằm trên mặt đất.

Mẹ Morgan cho biết đã nói chuyện với con gái qua điện thoại vào khoảng 1h30 sáng hôm đó, ngay khi Morgan thức dậy để đi làm. Ca làm việc bắt đầu một tiếng sau nhưng không thấy Morgan đến. Theo cảnh sát, nạn nhân bị sát hại trong khoảng thời gian từ lúc nói chuyện với mẹ cho đến lúc phải đến chỗ làm.

Không xa chiếc xe, điều tra viên phát hiện những vết lốp mới trên một khu vực cỏ mọc dày và bùn bị văng lên hàng rào trắng do tài xế vội vã tẩu thoát.

Kẻ quấy rối tại nơi làm việc

Để xác định ai có thể muốn làm hại Morgan, cảnh sát đào sâu hơn vào cuộc sống của cô.

Morgan đã thăng tiến qua nhiều cấp bậc để đạt được vị trí quản lý tại một trung tâm phân phối của công ty FedEx, nhưng dường như không phải ai cũng hài lòng với cô.

Jason khai rằng trước khi bị hại, Morgan rất buồn vì bị một số đồng nghiệp nam, bao gồm người bạn tên Jason McDermitt, lén lấy điện thoại và lục lọi bên trong. Morgan cũng tình cờ nghe được các nhân viên bàn tán về mình bằng lời lẽ khiếm nhã. Cô đã khiếu nại nhưng chưa có kết quả. Dù vậy, cô không chấp nhận bỏ qua chuyện đó.

Đêm trước án mạng, Morgan còn mượn máy tính của bạn trai để soạn email gửi cho bộ phận nhân sự của công ty. "Tôi cảm thấy như mình đang bị nhắm mục tiêu ở nơi làm việc. Tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi chỉ muốn đến để làm việc và đóng góp theo bất kỳ cách nào có thể", cô viết trong email.

Cảnh sát liên lạc với Jason McDermitt, 29 tuổi, một trong những đồng nghiệp thân thiết của Morgan tại chỗ làm, từng được cô nhờ giúp đỡ lấy lại điện thoại bị mất. Anh ta tự nguyện đến đồn cảnh sát nói chuyện với các điều tra viên, mô tả mối quan hệ của mình với Morgan "chỉ là bạn bè". Nhưng cùng lúc đó, anh ta đăng bài viết dài trên Facebook về Morgan, chia sẻ rằng tình bạn của cô có ý nghĩa thế nào với mình.

Jason McDermitt chia sẻ ảnh tưởng niệm Morgan Fox trên Facebook cá nhân. Ảnh: News5 Cleveland

Theo lời khai, McDermitta giúp Morgan lấy lại điện thoại từ hai nhân viên nam khác. Tuy nhiên, anh ta thừa nhận đã xem nội dung trong điện thoại và thấy một bức ảnh Morgan chỉ mặc nội y. McDermitta thừa nhận với nhà chức trách rằng đã kể cho Morgan về sai lầm đó và cô tỏ ra không vui.

Rạng sáng xảy ra vụ nổ súng, McDermitta khai rằng ở nhà cho đến 3h thì dậy đi làm. Dữ liệu điện thoại di động xác nhận lời khai của anh ta.

Kẻ rình rập lộ diện

Điều tra sâu hơn, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ rằng McDermitt có tình cảm đơn phương với Morgan. Khi xem xét hồ sơ nhân viên của anh ta, họ phát hiện nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Vài tháng trước, McDermitt nhận được đơn khiếu nại từ một nữ đồng nghiệp khác, mô tả anh ta trở nên ám ảnh với mối quan hệ bạn bè giữa hai người.

Sau đó, cảnh sát được FedEx cung cấp đoạn video giám sát cho thấy chính McDermitt đã lấy điện thoại của Morgan, thậm chí còn nấp sau các thùng hàng để xem ảnh và ứng dụng.

Qua điều tra, bố McDermitt sở hữu một khẩu súng cỡ nòng .22 - trùng khớp với hung khí sát hại Morgan. Khẩu súng đã được thu giữ và phân tích, nhưng không đưa ra được kết luận rõ ràng.

Trong dữ liệu video giám sát thu được vào ngày xảy ra vụ nổ súng, cảnh sát thấy McDermitt lái xe đến tiệm rửa xe, dù trời mưa rả rích suốt cả ngày. Anh ta không chỉ đi qua thiết bị xịt rửa gầm xe một lần, mà còn lùi xe lại và đi qua đến hai lần.

Trong quá trình phân tích điện thoại của Morgan, nhà chức trách phát hiện cô đã truy hỏi McDermitt về việc lấy và xem trộm điện thoại. "Tôi không bao giờ muốn nói chuyện với anh nữa", Morgan nói với anh ta. Sau đó, McDermitt đã viết thư xin lỗi, nhưng Morgan chấm dứt tình bạn vì cảm thấy bị phản bội.

Tuy nhiên, kho bằng chứng quan trọng lại được tìm thấy trên chính điện thoại của McDermitt. Hóa ra anh ta đã bí mật quay video về Morgan và lưu lại những đoạn video do cô chia sẻ trên mạng xã hội. McDermitt còn sống trong ảo tưởng trên Skype khi thường xuyên nói về Morgan với nội dung khiêu dâm. Theo cảnh sát, McDermitt "hoàn toàn bị ám ảnh bởi Morgan".

Dù điện thoại di động của McDermitt ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, cảnh sát phát hiện chiếc xe của anh ta đã bị camera giám sát ghi lại hình ảnh trên tuyến đường đến nhà Morgan.

Điều tra viên kết luận rằng khi bị Morgan cắt đứt quan hệ, McDermitt đã trả thù bằng cách bắn chết cô. Hắn là kiểu người cho rằng "nếu bản thân không thể có được Morgan, thì không ai được phép".

Jason McDermitt bị bắt ngày 4/11/2020. Ảnh: TCH

Tháng 4/2021, McDermitt bị kết tội giết người và đe dọa bằng hành vi rình rập, nhận án tù chung thân không được ân xá.

Tại phiên tòa tuyên án, Amelia, con gái 8 tuổi của Morgan, có lời phát biểu đầy xúc động gửi đến kẻ sát nhân: "Tôi cứ nghĩ quái vật không có thật, nhưng ông đã chứng minh điều ngược lại... Ông đã tổn thương tôi và những người tôi yêu thương. Ông đã tự hủy hoại cuộc đời mình vì là một người quá xấu xa".

Tuệ Anh (theo Oxygen, CantonRepository)