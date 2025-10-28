Mối hận con rể khiến gia đình giàu có bất chấp thủ đoạn

MỹTranh chấp quyền nuôi con, gia đình Wendi Adelson đổ tiền thuê người sát hại con rể trong một âm mưu phức tạp khiến cảnh sát mất nhiều năm mới có thể phá án.

Ngày 18/7/2014, Daniel Markel, 41 tuổi, về đến nhà riêng ở thành phố Tallahassee thì bị một tay súng bắn hai phát vào đầu rồi bỏ trốn. Anh được tuyên bố tử vong vào hôm sau.

Vụ sát hại theo kiểu hành quyết khiến cộng đồng bàng hoàng. Một hàng xóm cung cấp bằng chứng quan trọng khi nhìn thấy một chiếc Toyota Prius màu sáng lái đi sau tiếng súng từ gara của Daniel.

Vợ cũ của Daniel, luật sư Wendi Adelson, bị nghi ngờ do đang tranh chấp quyền nuôi con gay gắt sau khi ly hôn vào năm 2013.

Hận thù giữa nhà vợ và con rể cũ

Daniel tốt nghiệp Đại học Harvard và là học giả nghiên cứu pháp luật có tiếng tại Đại học Bang Florida. Anh gặp Wendi vào năm 2004 trên một trang web hẹn hò, kết hôn hai năm sau đó.

Cặp đôi Daniel Markel và Wendi Adelson. Ảnh: ABC

Ban đầu cặp đôi rất gắn bó, nhưng đến năm 2012, hôn nhân tan vỡ. Wendi khao khát rời khỏi Tallahassee - thành phố cô từng mô tả là nhỏ bé, trì trệ và ngột ngạt - để trở về South Florida, nơi cô có thể tận hưởng cuộc sống xa hoa bên gia đình giàu có. Cô đã tìm được một công việc ổn định và kiếm tiền tốt hơn ở đó.

Gia đình Adelson sở hữu một phòng khám nha khoa thẩm mỹ phát đạt ở South Florida. Tài khoản ngân hàng và đầu tư chung của gia đình này có tổng cộng hơn 8 triệu USD vào tháng 7/2014.

Nhưng Daniel kiên quyết phản đối việc vợ cũ đưa hai con trai nhỏ đi xa hơn 800 km. Năm 2013, một thẩm phán tòa án gia đình đã đứng về phía Daniel, ra lệnh cho Wendi phải để các con ở lại Tallahassee vì cô không chứng minh được việc chuyển nơi ở là "vì lợi ích tốt nhất cho những đứa trẻ".

Mối quan hệ giữa Daniel và gia đình Wendi dần trở nên tồi tệ. Sự căng thẳng leo thang thành hận thù, đặc biệt từ phía nhà Adelson. Họ coi Wendi là "tù nhân" bị chồng cũ "giam giữ".

Khoảng bốn tháng trước án mạng, hận thù của mẹ vợ cũ, bà Donna Adelson, cũng đạt đến đỉnh điểm sau khi Daniel đệ trình một kiến nghị dân sự nhằm hạn chế bà ngoại gặp các cháu mà không có người giám sát; cáo buộc bà thường xuyên "nói xấu" anh với bọn trẻ.

Sau cái chết của Daniel, khi nhà chức trách thẩm vấn, Wendi mô tả chồng cũ là người "thích kiện tụng" và đối xử tệ với cô. Cô thắc mắc liệu ai đó có thể đã bắn chết anh ta không phải vì ghét, "mà vì nghĩ rằng điều này là tốt".

Tuy nhiên, khi án mạng xảy ra, Wendi có bằng chứng ngoại phạm. Cô khai với cảnh sát rằng đang ở nhà đợi thợ đến sửa tivi bị hỏng, sau đó đi làm việc vặt và gặp bạn bè ăn trưa.

Chỉ vài ngày sau án mạng, Wendi chuyển đến Miami cùng các con.

Người môi giới và hai kẻ giết thuê

Cảnh sát mất hai năm để lần theo chiếc Prius và tóm được hai kẻ giết thuê.

Theo điều tra, ngày 18/7/2014, Luis Rivera và Sigfredo Garcia đã thuê chiếc Toyota Prius từ Miami, lái đến Tallahassee. Dữ liệu camera giám sát cho thấy họ đã theo dõi Daniel suốt cả ngày, bám theo sau khi anh đưa các con đến trường mẫu giáo rồi đến phòng gym.

Daniel vừa lái xe về đến gara nhà riêng, thì hai kẻ đi xe Prius áp sát từ phía sau. Sigfredo bước ra khỏi xe và bắn Daniel hai phát vào đầu bằng một khẩu súng lục ổ quay cỡ nòng .38. Sau đó, cả hai lái chiếc Prius rời khỏi hiện trường.

Luis Rivera, thành viên của băng Latin Kings sống ở Miami, là người lái chiếc Prius bỏ trốn. Luis bị bắt vào hè 2016, hai năm sau khi Daniel bị bắn. Để được giảm án, anh ta nhận tội giết người cấp độ hai. Lời thú tội của anh ta đã mở ra toàn bộ âm mưu.

Luis khai rằng được trả 35.000 USD để tham gia vụ giết người và xác định tranh chấp quyền nuôi con có thể là động cơ. "Người phụ nữ muốn giành lại toàn quyền nuôi hai đứa con", Luis nhớ lại lời của tay súng Sigfredo.

Luis bị kết án 19 năm tù.

Sigfredo cũng bị bắt vào hè 2016. Anh ta không nhận tội và bị kết án giết người cấp độ một trong phiên tòa xét xử ba năm sau đó.

Sigfredo bị kết án tù chung thân không có khả năng được ân xá.

Sigfredo khai ra mối liên kết giữa vụ giết Daniel với gia đình Adelson: người môi giới Katherine Magbanua, mẹ của các con Sigfredo. Katherine không chỉ từng hẹn hò với anh trai Wendi mà còn nằm trong danh sách trả lương của Viện Adelson - phòng khám nha khoa thuộc sở hữu của bố mẹ Wendi - dù không làm bất kỳ công việc nào ở đây. Katherine còn nhận được những ưu đãi khác từ gia đình này, bao gồm việc hỗ trợ chi phí cho ca phẫu thuật nâng ngực.

Luis kể với cảnh sát rằng, trên đường lái xe từ Tallahassee về Miami, Sigfredo gọi cho Katherine: "Mọi việc đã xong. Hãy đảm bảo cô lấy tiền cho tôi. Tôi đang trên đường về".

Katherine bị bắt vào tháng 10/2016 và bị buộc tội giết người, âm mưu và xúi giục giết người trong vụ án của Daniel. Cô ta phủ nhận các cáo buộc.

Tại phiên tòa xét xử ba năm sau đó, Katherine khai rằng đã làm công việc hợp pháp cho nhà Adelson và chi trả cho ca phẫu thuật của mình bằng tiền boa từ công việc tiếp thị rượu.

Trong phiên tòa đầu tiên, bồi thẩm đoàn không thể nhất trí kết tội Katherine. Nhưng trong phiên xử lại ba năm sau đó, cô ta bị kết tội với tất cả các cáo buộc và bị kết án tù chung thân.

Người anh trai mù quáng

Charles Adelson, anh trai Wendi, là bác sĩ nha chu và điều hành một phòng khám riêng. Anh ta bị ghi âm thú nhận có liên quan đến tội ác trong cuộc gặp với Katherine tại một nhà hàng ở Miami.

Charles bị bắt vào năm 2022 với các cáo buộc giết người cấp độ một, âm mưu và xúi giục giết người.

Wendi khai với cơ quan chức năng rằng trong thời gian ly hôn, anh trai cô đã nói đùa về việc thuê sát thủ giết Daniel. Cũng theo Wendi, bố mẹ cô "có nhiều lý do để ghét Daniel hơn bất kỳ ai khác, vì anh ta đã làm tổn thương con gái họ".

Jeff Lacasse, bạn trai cũ của Wendi, làm chứng rằng chỉ vài ngày trước án mạng, Wendi kể Charles đã "tìm hiểu tất cả các lựa chọn có thể để giải quyết 'vấn đề' là Daniel, bao gồm việc thuê sát thủ, và sẽ tốn khoảng 15.000 USD". Jeff khẳng định Wendi nói "hoàn toàn nghiêm túc".

Trong phiên tòa năm 2023, Charles phủ nhận tham gia sát hại Daniel, khai rằng bản thân là nạn nhân của một kế hoạch dọa giết để tống tiền. Theo Charles, sau án mạng, Katherine nói nếu anh ta không trả một phần ba triệu USD trong vòng 48 giờ, anh ta sẽ phải chết.

Charles làm chứng rằng đã trả cho Katherine số tiền mà anh ta có thể gom ngay lúc đó - 138.000 USD tiền mặt - và đồng ý trả thêm 3.000 USD mỗi tháng thông qua séc từ phòng khám nha khoa của gia đình.

Bốn bị cáo gây ra cái chết của Daniel Markel. Ảnh: WCTV

Khi ra tòa, Katherine cung cấp lời khai rất khác so với những tuyên bố trước đó. Cô ta nói đã nói dối trong các phiên tòa của mình để tự cứu và chỉ ra Charles là chủ mưu lên kế hoạch giết người.

Katherine cũng thừa nhận đã tuyển Sigfredo để thực hiện vụ giết Daniel.

Ngày 6/11/2023, sau ba giờ nghị án, bồi thẩm đoàn đã kết tội Charles với tất cả các cáo buộc. Anh ta bị kết án tù chung thân.

Cuộc chạy trốn bất thành của người mẹ

Vài ngày sau khi con trai bị kết án, Donna Adelson - người mẹ quyền lực của gia đình Adelson - bị bắt cùng chồng tại Sân bay Quốc tế Miami với vé máy bay một chiều đến Việt Nam được đặt vào ngày 7/11, chỉ một ngày sau khi Charles bị kết án. Nhà chức trách truy bắt Donna sau khi bà ta bị ghi âm trong một cuộc điện thoại đến nhà tù nói rằng họ đang "tìm kiếm những nơi không có hiệp ước dẫn độ".

Donna bị buộc tội giết người, xúi giục và âm mưu. Bà ta không nhận tội.

Trong phiên tòa kéo dài gần hai tuần bắt đầu vào tháng 8, công tố viên miêu tả Donna là bà mẹ vợ thù hận, tức giận trước những nỗ lực của Daniel nhằm hạn chế bà liên lạc với các cháu, và đã giúp dàn dựng âm mưu giết người.

Một trong những bằng chứng quan trọng được trình bày tại phiên tòa là cuộc điện thoại Donna gọi cho Charles sau khi một đặc vụ FBI chìm tiếp cận bà, vờ có liên quan đến âm mưu giết người và đe dọa tống tiền. Việc này khiến gia đình Adelson hoảng sợ, dẫn đến những cuộc điện thoại và gặp mặt được ghi âm giữa Charles, Donna và Katherine để thảo luận về việc trả tiền bịt miệng.

Công tố viên mô tả những gì Donna nói trong cuộc gọi được ghi âm là một "lời thú tội", trong đó bà ta nói với con trai rằng vụ việc liên quan đến "cả hai chúng ta".

Katherine làm chứng rằng buổi tối sau khi gây án, Charles đưa cho cô 100.000 USD, nói rằng bố mẹ anh ta vừa mang tiền đến. Bà Donna nhắn tin cho Charles: "Ở bên ngoài nhà con".

Bằng chứng khác là cuốn sổ ghi chép của Donna, ghi rõ mẫu xe và biển số của Daniel - chính là chiếc xe mà những kẻ giết thuê đã theo dõi. Bà ta cũng gửi tin nhắn cho Wendi ngay sau khi Charles bị kết án: "Anh trai con đã bảo vệ con trong nhiều năm" và "Bây giờ con vô tội. Luật sư của con đã chăm sóc con rất tốt".

Luật sư của Donna thừa nhận thân chủ là một người bà hay can thiệp quá mức, nhưng "không phải là một kẻ giết người". Luật sư bào chữa nói thêm rằng các công tố viên không có bất kỳ bằng chứng nào liên kết Donna với vụ giết người.

Ngày 4/9, sau chỉ vài giờ nghị án, bồi thẩm đoàn kết tội Donna với tất cả các cáo buộc.

Donna Adelson khóc nức nở khi bị tuyên có tội tại phiên tòa ngày 4/9/2025. Ảnh: Court TV

Phát biểu trước tòa, bố Daniel đặt một câu hỏi ngắn gọn với bà thông gia cũ: "Có đáng không?".

Ngày 13/10, người phụ nữ 75 tuổi bị kết án tù chung thân không có khả năng được ân xá.

Vụ án chưa khép lại

Sau khi 5 bị cáo bị kết án, sự chú ý giờ đổ dồn vào Wendi. Cô là người duy nhất ở trung tâm vụ án nhưng chưa bao giờ bị buộc tội. Tuy nhiên, các công tố viên đã xác định Wendi là đồng phạm chưa bị truy tố. Cô là người "được hưởng lợi nhiều nhất" từ toàn bộ vụ việc.

Wendi đã nhận được quyền miễn trừ hạn chế để làm chứng tại 4 phiên tòa, bao gồm phiên tòa của anh trai và mẹ, nghĩa là lời khai của cô tại tòa không thể được sử dụng chống lại cô nếu cô bị buộc tội.

Tuy nhiên, cựu công tố viên Melba Pearson cảnh báo rằng nếu cô bị chứng minh là đã nói dối, quyền miễn trừ này có thể bị hủy bỏ. Hơn nữa, ngay cả khi được miễn trừ, công tố viên có thể sử dụng thông tin thu thập được để theo đuổi các hướng điều tra mới.

Các công tố viên có thể buộc tội Wendi theo luật của Florida, lập luận rằng cô "không nhất thiết là chủ mưu, nhưng đã hợp tác và hỗ trợ bằng cách nào đó để vụ giết người xảy ra, và cô đã được hưởng lợi từ việc đó".

Khi được hỏi liệu có ai khác sẽ bị buộc tội sau bản án của Donna, công tố viên Georgia Cappleman chỉ mỉm cười và nói: "Hãy chờ xem".

Tuệ Anh (theo NBC, CNN, Tallahassee Democrat)