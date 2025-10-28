6 người bị tạm giữ vì mua dâm thiếu nữ

Lâm ĐồngNguyễn Lâm Oánh, chủ quán karaoke, bị cáo buộc giao cấu với cô bé 15 tuổi tại quán karaoke của mình, sau đó môi giới bán dâm cho 5 người đàn ông.

Ngày 28/10, Oánh, 24 tuổi, bị Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ để điều tra các hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Môi giới và Chứa mại dâm.

5 người đàn ông 28-38 tuổi bị điều tra tội Mua dâm người dưới 18 tuổi.

Nguyễn Lâm Oánh (thứ 3 từ bên trái) cùng 5 người đàn ông tại cơ quan công an. Ảnh: Lê Tiến

Tối hai hôm trước, Công an xã Tân Hà Lâm Hà kiểm tra quán karaoke của Oánh (đã ngưng hoạt động), phát hiện Hồng (tên đã thay đổi, 15 tuổi) chưa khai báo tạm trú và có nhiều nghi vấn về công việc, cuộc sống. Sau khi được công an động viên, thiếu nữ cho biết bị Oánh xâm hại.

Vào cuộc điều tra, Công an Lâm Đồng xác định, ngày 21/10, Hồng gọi điện cho Oánh xin việc, được thuyết phục đến quán karaoke để bán dâm. Từ đó đến nay Oánh giới thiệu Hồng bán dâm cho 5 người đàn ông với giá 500 nghìn đồng một lượt. Theo thỏa thuận, Hồng được chia một nửa.

Ngoài ra, Oánh bị cáo buộc có hành vi dâm ô và một lần giao cấu với nạn nhân.

Lê Tiến - Trường Hà