Môi giới bán dâm giá 3,5 triệu đồng trong nhà nghỉ

Hà NộiĐặng Thu Hà, 24 tuổi và Phạm Trà My, 22 tuổi, bị cáo buộc môi giới bán dâm giá 3,5 triệu đồng cho 4 cặp đôi trong nhà nghỉ.

Ngày 11/10, Hà và My bị Công an huyện Ba Vì khởi tố để điều tra tội Môi giới mại dâm.

Theo cảnh sát, Hà chuyên tìm kiếm người mua dâm và các cô gái bán dâm trên mạng xã hội để kết nối với nhau. Tên tuổi của Hà cũng được nhiều nhân viên quán karaoke biết đến.

Cuối tháng 9, một người đàn ông được nhân viên quán karaoke cho số điện thoại của Hà. Ngày 3/10, người này gọi Hà nói cần 4 cô gái đi "vui vẻ", giá 3,5 triệu đồng một người. Hà nhận đặt cọc 2 triệu đồng, còn 12 triệu sẽ nhận khi hai bên gặp nhau.

Hà đăng bài vào các hội nhóm kín, tìm kiếm người phục vụ khách, My nhận lời bán dâm với giá 2,5 triệu đồng một lượt. Do vẫn chưa đủ người nên My tiếp tục đăng bài tìm kiếm thêm đồng nghiệp.

Trưa cùng ngày, Hà gọi taxi đến đón My và 3 cô gái khác đưa đến nhà nghỉ trên địa bàn xã Vật Lại. Khi 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ số tiền hưởng lợi của hai bị can.

Phạm Dự