Mối duyên đóng Phật Tổ của nghệ sĩ Chu Long Quảng

Đạo diễn "Tây du ký" định từ chối khi gặp Chu Long Quảng đi casting, nhưng đổi ý ngay khi nghe ông đọc thoại "Ngộ Không, ngươi vẫn trong bàn tay ta".

Diễn viên Chu Long Quảng qua đời ngày 2/8, thọ 86 tuổi, tang lễ ông diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 6/8. Một số thành viên của Tây du ký tiễn biệt nghệ sĩ, Lục Tiểu Linh Đồng (đóng Tôn Ngộ Không) thay mặt đoàn phim đọc lời tiễn biệt, tri ân ông.

Lục Tiểu Linh Đồng nhớ lại lần cuối gặp tiền bối vào tháng 4/2023 ở một buổi tọa đàm về nghệ thuật. Bấy giờ, ông Chu đi lại khó khăn, Linh Đồng dìu tiền bối lên thềm, ông Chu nói đùa: "Ái chà, hôm nay Mỹ Hầu Vương chịu dìu Phật Tổ cơ à".

Kỹ xảo Tôn Ngộ Không bị núi đè trong 'Tây du ký' Cảnh Ngộ Không không thoát khỏi bàn tay Phật tổ. Video: YouTube SCTV

Trong ấn tượng của Lục Tiểu Linh Đồng, ông Chu tốt bụng, lạc quan và hài hước. Vì vậy, các hậu bối làm việc cùng ông đều có cảm giác quên khoảng cách tuổi tác.

Nhà quay phim Vương Sùng Thu - chồng của đạo diễn Dương Khiết - gọi ông Chu Long Quảng là "chiến hữu" vì diễn viên và vợ chồng Vương Sùng Thu cùng đi qua nhiều thăng trầm. Không chỉ là cộng sự, họ là bạn bè thân thiết lâu năm, động viên nhau mỗi khi gặp biến cố trong cuộc sống riêng lẫn công việc.

Một số thành viên khác của đoàn phim Tây du ký dự tang lễ, như Vương Bá Chiêu (đóng Bạch Long Mã), Trương Thanh (Vạn Thánh công chúa), Vu Hồng (thư ký trường quay, sau này kết hôn với Lục Tiểu Linh Đồng).

Vợ chồng Lục Tiểu Linh Đồng, Vu Hồng viếng nghệ sĩ Chu Long Quảng. Ảnh: Weibo

Trong cuốn Xin hỏi đường ở nơi nào, đạo diễn Dương Khiết cho biết bà yêu cầu người đóng Phật Tổ Như Lai phải toát được khí chất "vô cùng trang nghiêm, vô cùng linh thiêng". Đạo diễn gặp 15 người nhưng không ai đạt được tiêu chí.

Chuyên gia hóa trang Vương Hy Chung hỗ trợ Dương Khiết tìm người. Một lần, ông Vương gặp Chu Long Quảng tại xưởng phim, hỏi tài tử có muốn thử tạo hình thần tiên trong Tây du ký không. Vương Hy Chung đắp thạch cao lên mặt Chu Long Quảng, gắn tai giả, chu sa lên trán, sau đó về trao đổi với Dương Khiết.

Ông Chu Long Quảng và đạo diễn Dương Khiết. Ảnh: Mtime

Khi gặp trực tiếp, đạo diễn lắc đầu vì cảm thấy nét mặt Chu Long Quảng "hơi hung dữ", thiếu sự hiền từ cần có. Lúc diễn thử, ông Chu khoác áo cà sa, miệng đọc câu: "Tôn Ngộ Không, ngươi vẫn ở trong lòng bàn tay ta", tất cả im lặng vì thần thái "không giận dữ mà vẫn uy nghi" của tài tử.

Quá trình quay, mỗi ngày Chu Long Quảng cần hóa trang hai tiếng, trên đầu được dán 48 mảnh phụ kiện làm từ cao su. Có lần Chu Long Quảng đi gần phim trường, một số người quỳ bái trước mặt ông, vì diễn viên làm họ liên tưởng hình tượng Phật tổ trong lòng họ.

Trên Ifeng, tài tử từng nói đóng Phật Tổ Như Lai là trải nghiệm quý báu trong cuộc đời. Điều làm nghệ sĩ hạnh phúc nhất là nhân vật của mình được khán giả nhớ tới. Ngoài Tây du ký, ông từng đóng Võ lâm ngoại truyện, Ngô Thừa Ân và Tây du ký, Tân Bạch nương tử truyền kỳ. Phim cuối cùng ông tham gia là Tuệ Năng tiền truyện, ra mắt năm 2024, cũng vào vai Phật Tổ Như Lai. Cuối đời, ông minh mẫn, thi thoảng được mời diễn thuyết, biểu diễn nghệ thuật.

Nghệ sĩ Chu Long Quảng. Ảnh: Mtime

Tây du ký khởi quay năm 1982 và chiếu trọn vẹn lần đầu năm 1986, Vương Sùng Thu quay phim cùng dàn diễn viên chính Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa, Trì Trọng Thụy, Từ Thiếu Hoa. Trong bối cảnh giao thông, vận chuyển chưa thuận lợi, đoàn phim ghi hình tại nhiều nơi hiểm trở như Hỏa Diệm Sơn ở Tân Cương, rừng sâu ở Cát Lâm, thác ở Cửu Trại Câu, chùa trên vách núi ở tỉnh Sơn Tây. Tác phẩm gây tiếng vang tại nhiều quốc gia châu Á, giữ kỷ lục phim được phát lại nhiều lần nhất ở Trung Quốc.

Như Anh (theo Mtime)