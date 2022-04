Trong đó, khu dân cư Phú Đông với quy mô 5ha, bao gồm chung cư Him Lam Phú Đông, khu nhà phố thấp tầng gây ấn tượng với hệ tiện ích hiện đại như hồ bơi, khu dịch vụ, thương mại, khu vui chơi trẻ em, trường mầm non quốc tế Phú Đông Lotus.... Giá bán được chủ đầu tư đưa ra ở thời điểm đó là 1,1 tỷ đồng mỗi căn. Hiện tại, giá bán căn hộ đã tăng lên 2,3 đến 2,6 tỷ đồng mỗi căn.

Năm 2016, giữa lúc căn hộ còn là loại hình bất động sản tương đối mới tại Bình Dương, khi quan niệm nhà liền thổ luôn là ưu tiên của cư dân vùng ven, Phú Đông Group là một trong những doanh nghiệp đầu tiên phát triển khu dân cư Phú Đông ở địa bàn Dĩ An, giáp ranh TP HCM. Tại thời điểm này, dự án không chỉ góp phần thay đổi quan niệm an cư dịch chuyển từ nhà phố lên căn hộ mà còn mở ra những chuẩn mực sống cao cấp của khu vực.

Phú Đông Group thể hiện được sự vận động, đổi mới, chuyển mình qua từng chặng đường, ngay từ khởi điểm với khu dân cư Phú Đông, khu căn hộ Him Lam Phú Đông, Phú Đông Premier và đến nay là Phú Đông Sky Garden.

Khu căn hộ hoàn thiện và bàn giao vào năm 2020 đã nhanh chóng trở thành biểu tượng sống cao cấp tại Dĩ An, được lòng cư dân nhờ thiết kế nhiều mặt thoáng cùng hệ tiện ích nội khu phong phú. Ở dự án này, Phú Đông Group đã mạnh tay nâng cấp vật liệu bàn giao, sử dụng hệ thống bếp thương hiệu Hafele, đổi cửa chính từ gỗ MDF sang cửa thép vân gỗ chống cháy, cửa phòng là cửa nhựa ABS gia tăng độ bền, thang máy được trang bị hệ thống khử khuẩn... Đặc biệt, khu căn hộ Phú Đông Premier là dự án đầu tiên tại Bình Dương trang bị hồ bơi nước ấm theo công nghệ điện phân muối an toàn và hiện đại.

Các dự án trên được chủ đầu tư trực tiếp quản lý vận hành để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, đồng thời nỗ lực hoàn thiện pháp lý, đẩy nhanh tiến độ cấp sổ cho cư dân. Hiện khu dân cư Phú Đông, khu căn hộ Him Lam Phú Đông đã bàn giao sổ hồng 100%, khu căn hộ Phú Đông Premier đã đủ điều kiện cấp sổ hồng. Trong những năm qua, nhiều chương trình kết nối cộng đồng đã được thực hiện sôi nổi như ngày hội gia đình, đêm hội trăng rằm, Tết cổ truyền, giải bóng đá, chạy bộ thường niên...

Với những nỗ lực hoàn thiện mỗi ngày, chuỗi dự án do Phú Đông Group phát triển liên tục nhận được đánh giá cao của khách hàng cũng như chính quyền địa phương. Sau gần 4 năm bàn giao, khu dân cư Phú Đông vẫn là cộng đồng dân cư sầm uất và chỉn chu bậc nhất khu vực, được chọn là khu dân cư kiểu mẫu của Bình Dương. Đến đầu năm 2022, khu dân cư Phú Đông, khu căn hộ Him Lam Phú Đông cùng Phú Đông Premier tiếp tục được Đài Truyền hình Bình Dương bình chọn vào top dự án an cư lạc nghiệp tiêu biểu.

Ghi nhận thực tế cho thấy, dự án mang dấu ấn Phú Đông luôn tạo ra sức hấp dẫn trên thị trường thứ cấp với mức tăng giá cao tại Bình Dương. Hiện nay, không chỉ tỷ lệ cư dân lấp đầy 100% mà giá cho thuê cũng tốt so với khu vực, dao động từ 8-12 triệu mỗi tháng.