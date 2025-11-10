'Mọi đổi mới của Vinmec đều bắt đầu từ người bệnh'

Theo GS.TS Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc hệ thống y tế Vinmec, mọi đổi mới của hệ thống đều bắt đầu từ câu hỏi "liệu điều này có giúp bệnh nhân sống tốt hơn không?".

GS.TS Trần Trung Dũng vừa xuất hiện trên trang bìa Asian Hospital & Healthcare Management - tạp chí về quản trị y tế hàng đầu châu Á. Dịp này, ông chia sẻ về triết lý đặt con người làm trung tâm và hành trình xây dựng Vinmec thành hệ thống y tế dựa trên giá trị, mang lại cuộc sống khỏe mạnh hơn cho người bệnh.

- Ông có 25 năm gắn bó với ngành chấn thương chỉnh hình. Cơ duyên nào ông đến với lĩnh vực này?

- Với thế hệ của tôi, chấn thương chỉnh hình không phải lựa chọn "hot", nhưng chính sự thiếu hụt nhân lực khi ấy lại khiến tôi bị cuốn hút. Đó là lĩnh vực nhiều cơ hội học hỏi, cống hiến. Tôi say mê khám phá tri thức, và nhận ra rằng cơ xương khớp là nền tảng của vận động, là tự do của con người. Giúp một người có thể đi lại, làm việc, chơi thể thao... là giúp họ trở về với cuộc sống. Tôi tin đây sẽ là ngành của tương lai và thực tế đã định hình toàn bộ sự nghiệp của tôi.

Điều giữ tôi gắn bó suốt 25 năm chính là bệnh nhân và thế hệ học trò. Mỗi ca bệnh hồi phục sau những ca bệnh phức tạp như u xương ác tính hay đơn giản có thể tự bước đi, tôi cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. Còn khi thấy các học trò trưởng thành không chỉ về kỹ năng mà còn về y đức và lòng trắc ẩn, tôi thấy mình đang tiếp nối một hành trình lớn hơn cả nghề nghiệp, đó là hành trình gieo mầm cho những người mang lại sự hồi sinh

GS Dũng và ê-kíp trong ca phẫu thuật u trung thất, ứng dụng công nghệ 3D để tái tạo lại phần xương ức đã bị cắt bỏ. Ảnh: Vinmec

- Kỷ niệm nào khiến ông cảm thấy gắn bó sâu sắc hơn với nghề?

- Tôi nhớ mãi bé Minh Đức - bệnh nhi ung thư xương nhỏ tuổi nhất chúng tôi từng điều trị. Hầu hết bệnh viện đều khuyên cắt chân, nhưng mẹ em chỉ hỏi "liệu con tôi có thể đi lại được không?". Câu hỏi đó trở thành sứ mệnh của cả đội. Chúng tôi cùng nhau tạo ra xương đùi in 3D tại Việt Nam, thực hiện ca thay xương toàn bộ cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất thế giới. Khi Đức đứng dậy, mẹ em khóc, chúng tôi cũng rất xúc động.

- Là tổng giám đốc một hệ thống y tế lớn mạnh, theo ông, lãnh đạo trong y tế ngày nay được định nghĩa như thế nào?

- Lãnh đạo trong y tế không chỉ là người ra quyết định, mà là nuôi dưỡng con người để họ có thể chữa lành người khác. Trên hết là kiến tạo một hệ thống dựa trên giá trị, nơi mọi nỗ lực hướng đến điều tốt đẹp nhất cho người bệnh.

Với tôi, người lãnh đạo y tế cần xây dựng ba nền tảng là trao quyền thế hệ, văn hóa tích cực, đổi mới không ngừng. Hiện Vinmec có 9 bệnh viện và 6 phòng khám trên toàn quốc, mỗi đơn vị đều do một giám đốc y tế dẫn dắt - người vừa giỏi chuyên môn, vừa lan tỏa ba giá trị cốt lõi là tài năng, y đức, sự thấu cảm. Một nhà lãnh đạo y tế phải nhìn xa hơn điều hành, phải biết kiến tạo văn hóa, phát triển con người và chuẩn bị thế hệ kế thừa.

Theo GS.TS Trần Trung Dũng, nhà lãnh đạo y tế phải nhìn xa hơn công việc điều hành, họ phải biết kiến tạo văn hoá, phát triển con người và chuẩn bị thế hệ kế thừa. Ảnh: Vinmec

- Triết lý đó được cụ thể hóa thế nào trong một hệ thống lớn như Vinmec?

- Kim chỉ nam của chúng tôi là mô hình chăm sóc sức khỏe dựa trên giá trị (Value-Based Healthcare - VBHC). Trong đó, "giá trị" được hiểu là tổng hòa giữa kết quả lâm sàng, trải nghiệm người bệnh, khả năng tiếp cận dịch vụ và chi phí hợp lý.

Về kết quả lâm sàng, Vinmec xây dựng hệ thống quản lý chất lượng dựa trên văn hóa an toàn và cải tiến liên tục. Ngoài tiêu chuẩn JCI quốc tế, chúng tôi chuyển sang mô hình quản lý bệnh lý (Disease Management), đo lường kết quả bằng PROM - chính bệnh nhân phản hồi về mức độ hồi phục và chất lượng sống của họ.

Về trải nghiệm, chúng tôi khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh tại nhiều điểm chạm, từ bác sĩ, điều dưỡng đến dịch vụ hỗ trợ, đảm bảo mỗi trải nghiệm đều mang lại niềm tin và cảm xúc tích cực. Với khả năng tiếp cận, Vinmec mở rộng hệ thống trên toàn quốc, thu hẹp chênh lệch y tế vùng miền, đồng thời phát triển nền tảng digital healthcare để người dân tiếp cận y tế chất lượng cao, không biên giới.

Bên cạnh đó, chi phí được chuẩn hóa quy trình, tối ưu ngày lưu viện và quản trị vận hành giúp giảm gánh nặng tài chính mà vẫn giữ chất lượng cao. "Value-Based Care không chỉ là triết lý, mà là cách chúng tôi vận hành và ra quyết định mỗi ngày".

- Vinmec được biết đến với đội ngũ chuyên gia hàng đầu. Chiến lược của hệ thống trong việc xây dựng thế hệ lãnh đạo y khoa kế cận là gì?

- Trong y tế, công nghệ hay cơ sở vật chất có thể mua được, nhưng con người phải được "gieo trồng" qua thế hệ. Vinmec tin rằng chất lượng của hệ thống y tế bắt đầu từ chất lượng con người. Chúng tôi tìm kiếm những bác sĩ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có khát vọng phụng sự và sẵn sàng phát triển cùng tổ chức.

Vì vậy, chiến lược nhân sự của Vinmec dựa trên ba trụ cột là hàn lâm, kế thừa, hội nhập. Hàn lâm là xây dựng mô hình tích hợp bệnh viện - đại học - viện nghiên cứu, nơi bác sĩ vừa điều trị, vừa giảng dạy và nghiên cứu. Kế thừa là đào tạo thế hệ lãnh đạo y khoa kế cận trong các lĩnh vực ghép gan, hồi sức, chỉnh hình, ung thư, tim mạch và miễn dịch.

Hội nhập là kết nối với các trung tâm y học hàng đầu thế giới, tạo môi trường học thuật, quốc tế và nhiều cơ hội phát triển. Hiện Vinmec quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành Việt Nam trong các lĩnh vực ghép tạng, hồi sức, tế bào gốc, miễn dịch, tim mạch... Nhưng điều tôi tự hào nhất là văn hóa chia sẻ tri thức và cùng nhau trưởng thành.

GS.TS Trần Trung Dũng trên trang bìa Asian Hospital & Healthcare Management. Ảnh: Tạp chí Asian Hospital & Healthcare Management

- Nghiên cứu đóng vai trò thế nào trong hệ thống Vinmec, thưa ông?

- Nghiên cứu không chỉ là công trình khoa học mà là cách chúng tôi tìm lời giải cho giới hạn của y học. Tại Vinmec và Đại học VinUni, bác sĩ và nhà khoa học làm việc song hành để mọi nghiên cứu đều ứng dụng được vào điều trị.

Nhờ mô hình này, hệ thống đã làm chủ nhiều công nghệ tiên tiến như liệu pháp tế bào miễn dịch CAR-T và NK trong điều trị ung thư; công nghệ in 3D tái tạo xương, lồng ngực, khớp phức tạp; liệu pháp tế bào tự thân (AIET) hỗ trợ điều trị ung thư, được công bố và trích dẫn trên các tạp chí quốc tế.

Các nghiên cứu trong lĩnh vực ghép gan, tim mạch, chỉnh hình, ung thư, miễn dịch... của Vinmec cũng đã được công nhận trong hệ thống khoa học toàn cầu. Khi nghiên cứu và điều trị trở thành một thể thống nhất, chúng tôi không chỉ chữa bệnh mà đang mở ra tương lai cho y học Việt Nam.

- Thời gian tới, Vinmec sẽ tập trung vào những sáng kiến nào để nâng cao chất lượng quản trị và trải nghiệm người bệnh?

- Trải nghiệm bệnh nhân tốt không đến từ quy trình, mà từ những con người cảm thấy được trân trọng. Vinmec đang triển khai bốn sáng kiến trọng điểm là phát triển con người, giải pháp chăm sóc theo vòng đời sức khỏe, mô hình y tế cộng đồng và chuyển đổi số. Trong đó, chuyển đổi số cụ thể là phát triển Vinmec Data Platform giúp theo dõi toàn bộ hành trình sức khỏe; ứng dụng AI dự báo biến chứng, cá thể hóa chăm sóc, và minh bạch hóa chất lượng bệnh viện qua hệ thống xếp hạng 5 sao nội bộ.

Cuối cùng, mọi đổi mới của chúng tôi đều bắt đầu từ câu hỏi "liệu điều này có giúp bệnh nhân sống tốt hơn không?". Nếu câu trả lời là có, đó chính là hướng đi đúng của Vinmec.

Thế Đan