Mời độc giả viết về 'Cuốn sách tôi yêu'

VnExpress mời độc giả gửi bài cảm nhận "Cuốn sách tôi yêu" để lan tỏa tinh thần hiếu học, chia sẻ câu chuyện, kỷ niệm và bài học qua tác phẩm tâm đắc.

Thực trạng đọc sách ở Việt Nam gần đây thường được nhắc với âm điệu buồn: sách bán chậm, thư viện "như xác sống", người trẻ "lười đọc". Mạng xã hội, video ngắn, thuật toán cá nhân hóa kéo con người đi nhanh, khiến sự kiên nhẫn bên trang sách trở thành điều xa xỉ.

Nhưng vin vào sự phát triển của kỹ thuật và đời sống để nói rằng "văn hóa đọc đang lụi tàn" thì có lẽ hơi vội vàng. Ở những góc nào đó, vẫn có nhiều người "giữ lửa" với sách theo cách của riêng họ.

Bạn có thể bắt gặp đâu đó trên những chuyến bay, một góc thư viện, sân trường hay một quán cà phê, vẫn còn nhiều người nâng niu sách để đọc. Sách - từ hàng thế kỷ nay, vẫn đang là mạch nguồn tri thức, bồi đắp trí tuệ, tâm hồn, cảm xúc của nhân loại.

Xã hội hiện đại có thể cung cấp cho chúng ta hàng nghìn video ngắn mỗi ngày, còn sách có thể mang đến cho người đọc "sự tĩnh tại" để soi chiếu bản thân và giao tiếp với thế giới. Đó là cách con người kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, không phải bằng những cú chạm trên màn hình, mà bằng sự rung động thật sự của tâm hồn, sự thính nhạy của tư duy.

Năm nay là dịp VnExpress tròn 25 tuổi (26/2/2001-26/2/2025). Một phần tư thế kỷ qua, VnExpress không chỉ là người đưa tin. Văn hóa của báo luôn gắn liền với trách nhiệm phụng sự xã hội, với niềm tin rằng tri thức cần được sẻ chia để trở thành sức mạnh.

Hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập, VnExpress triển khai hoạt động xây dựng 25 thư viện cho 25 điểm trường gặp khó khăn trong tiếp cận văn hóa đọc.

Từ cuối tháng 1 đến ngày 20/3, toàn bộ nhân sự của báo sẽ chia thành 25 đội cùng nhau đến các trường học, thư viện, vùng khó khăn để tận tay trao tặng sách. Đồng thời, chúng tôi sẽ thiết kế phòng đọc, tổ chức các buổi workshop trau dồi kỹ năng sống cùng các em nhỏ.

Mong muốn nối dài những câu chuyện đẹp, VnExpress mời độc giả gửi bài viết cảm nhận về Cuốn sách tôi yêu. Chúng tôi mong bạn kể về mối duyên giữa bạn và những tác phẩm. Đó có thể là cuốn sách bạn từng đọc dưới ánh đèn dầu ở làng quê năm xưa. Đó có thể là những trang viết vực dậy bạn đi qua ngày tháng chông chênh, gian khó, hay cuốn sách tri kỷ bạn vẫn luôn mang như một phần của ký ức, làm hành trang trong đời.

Độc giả mọi độ tuổi có thể gửi bài viết (không giới hạn số lượng) về email giaitri.vnexpress@gmail.com, thời hạn nhận bài từ ngày 12/2 đến ngày 15/3, trong mail vui lòng cung cấp họ tên và số điện thoại để tiện việc liên lạc.

Mỗi bài có độ dài tối đa 1.500 từ. Bài viết phải là sáng tác mới, chưa từng đăng tải trên các phương tiện truyền thông hoặc mạng xã hội. Khuyến khích những bài viết có hình ảnh đi kèm (ảnh sách hoặc hình ảnh độc giả cùng sách). Tác giả bài viết chịu trách nhiệm về bản quyền nội dung và hình ảnh.

Những bài viết hay, truyền cảm hứng sẽ được chọn đăng tải ở mục Sách của báo VnExpress (không có nhuận bút). Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ chọn hai bài viết có lượt tương tác tốt (lượt xem và bình luận) để trao quà tặng đến tác giả.

Chúng tôi hy vọng những bài viết bạn đọc chia sẻ cùng nhau sẽ là dịp đánh thức những tầng ký ức, kết nối những suy nghĩ và tâm hồn đồng điệu trong nhịp sóng hối hả hôm nay.

Tủ Sách VnE 25 - Tiền trạm Đội 4 Hành trình nhóm nhà báo của VnExpress khảo sát thư viện trường THCS Thanh Sơn, xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long, hôm 8/2.

Phan Dương