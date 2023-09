Mọi điều em đều áp dụng quy tắc 'ba lần', trừ việc phản bội

Em đọc nhiều bài viết về những người gặp gỡ và tìm thấy người thương từ chuyên mục Hẹn hò, giờ muốn thử xem mình có may mắn đó không?

Nhiều năm về trước, em từng hình dung tuổi 30 của mình với rất nhiều ước mong đẹp đẽ. Lúc đó, hẳn em đã là một người hạnh phúc, có người thương bên cạnh, có những thiên thần nhỏ để chăm bẵm, lắng lo. Em sẽ tất bật với việc chăm chồng, chăm con, giữ lửa cho hạnh phúc gia đình. Vậy mà giờ đây, khi tuổi băm gõ cửa, em vẫn chưa thể có được thứ hạnh phúc bình dị đó. Bạn bè xung quanh nhìn em, bao giờ cũng bày tỏ thích thú, ngưỡng mộ vì em còn độc thân, được tự do đi đây đi đó, được làm bất cứ điều gì mình yêu thích mà không phải lo chồng lo con, lo nội lo ngoại, lo đủ thứ trên đời. Em lại nghía sang họ, thèm một tổ ấm của riêng mình, giờ tan tầm về nhà thấy sáng đèn, có người đợi em chuẩn bị một bữa cơm tối.



Em quê ở miền Trung, đang làm việc về ngành marketing, truyền thông tại TP HCM. Nếu xét về công việc, có thể anh sẽ nghĩ em là một người hướng ngoại, năng lượng, nhiệt huyết, thật ra em lại khá hướng nội. Ngoại trừ công việc, ở cuộc sống bình thường em khá kiệm lời, em lười phải duy trì những mối quan hệ xã giao, cũng không giỏi để bắt chuyện, kết thân với người khác. Nếu anh là một người linh hoạt, giỏi khơi gợi, em nghĩ cuộc sống của em sau khi có anh sẽ thật thú vị. Nhưng nếu anh cũng hướng nội giống em, sẽ thật tốt nếu chúng ta bỏ qua những cuộc xã giao bên ngoài, tận hưởng cuộc sống của riêng mình, bình yên qua ngày qua tháng.



Nếu đọc qua những dòng đầu tiên, có lẽ anh sẽ nghĩ em là người phụ nữ của gia đình, là người nấu nướng rất giỏi. Nhưng thật ra là em không giỏi nấu nướng lắm đâu. Vì tính chất công việc, vì trước nay đi học, đi làm em toàn ở một mình nên ít khi vào bếp. Tất nhiên khi cần, em vẫn có thể nấu được một bữa cơm đơn giản, chỉ là vì ít nấu nên các món em biết cũng không nhiều. Em tự nhận mình rất dễ ngán cơm em nấu. Mặc dù vậy em vẫn nghĩ, nếu có gia đình, em sẽ là người chuẩn bị những bữa cơm ngon cho chồng, cho con. Em đã đọc, đã thấy nhiều những người chồng, người con đi xa vẫn luôn nhớ bữa cơm nhà do vợ, do mẹ nấu. Nghe thì có vẻ hơi nghịch lý một chút, nhưng hy vọng anh sẽ hiểu và có đến với nhau anh sẽ bao dung, chờ đợi hoặc hướng dẫn em nếu anh giỏi nấu nướng, để em có thể hoàn thiện hơn.



Về tính cách, em tự thấy mình hơi khó tính, cầu toàn, cũng hơi nóng tính nữa. Kiểu em đi làm đồng nghiệp cũng rất sợ (và ghét) vì đôi khi đòi hỏi cao, yêu cầu chỉnh sửa nhiều lần. Cùng một vấn đề, em có thể nhẹ nhàng lần một, lần hai, nhưng nếu để em nói đến lần thứ ba thì em sẽ nổi cáu. Có rất nhiều người dù ở trong tình huống nào đều có thể xử lý nhẹ nhàng, ổn thỏa, giữ được mối quan hệ hòa hảo với cả thế giới. Em rất khâm phục họ nhưng mà em thấy mỗi người có một tính cách, một quan điểm khác nhau nên thật tiếc khi em phải nói rằng, em cũng không có ý định sẽ thay đổi điểm hạn chế này.

"Quá tam ba bận" cũng là một cách để em chọn lọc và ưu tiên cho những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình. Vì vậy, nếu là một người tinh tế, điều em không thích, anh sẽ để ý và không lặp lại ba lần thì thật tuyệt vời. À, mọi điều em đều áp dụng nguyên tắc ba lần, nhưng phản bội thì không ạ. Mắt em không chứa được cát, nên em mong anh sẽ không trong mối quan hệ mập mờ, không vừa chia tay và sẵn sàng tìm hiểu, bước vào một mối quan hệ mới.



Em viết nhiều như thế, cũng mong ở anh nhiều thế, nhưng nếu hỏi vì sao anh phải gửi mail để làm quen với em, em cũng không biết trả lời thế nào. Bởi vì em thấy mình không xinh, tính tình không tốt lắm, cũng không có điểm gì nổi bật cả. Em chỉ có trái tim chân thành, mong tìm người để yêu thương và được yêu thương mà thôi. Nếu anh cảm thấy có thiện cảm và đồng điệu về những điều em chia sẻ, mình thử cho nhau một cơ hội anh nhé. Mong chờ thư của anh!

