Mỗi địa điểm sẽ có mã định danh 12 chữ số, hiển thị trên VNeID

Bộ Công an đề xuất mỗi công trình, địa điểm sẽ có một mã định danh duy nhất gồm 12 chữ số và sẽ hiển thị trên VNeID.

Thông tin được nêu trong tài liệu dự thảo Nghị định quy định về định danh địa điểm do Bộ Tư pháp đang thẩm định.

Dự thảo xây dựng theo nguyên tắc định danh địa điểm, trong đó mỗi địa điểm có một mã định danh duy nhất, không trùng lặp, tuân thủ cấu trúc thống nhất trên toàn quốc. Một địa điểm có nhiều lối vào thì thông tin về các lối sẽ được hiển thị đầy đủ, như một trường thông tin.

Mã định danh địa điểm là một "mã số duy nhất" gồm dãy số tự nhiên có 12 chữ số, được cấp cho mỗi địa điểm khác nhau trong không gian địa lý. Trong mã định danh sẽ có những thông tin liên quan như địa chỉ, lối tiếp cận, mã bưu chính, thông tin tọa độ, thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện trạng, dấu hiệu nhận biết,...

Các trường hợp được định danh địa điểm sẽ thu thập dựa trên dữ liệu nền do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp. Các thông tin đi kèm mã định danh phải được thiết lập trên cơ sở đo đạc, bản đồ, hồ sơ địa chính hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành để đảm bảo tính chính xác.

Nguyên tắc ổn định và kế thừa của mã định danh địa điểm được đặt lên hàng đầu, "có tính ổn định, lâu dài". Dữ liệu định danh được cập nhật thường xuyên, sau khi có biến động về địa giới hành chính, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hạ tầng kỹ thuật.

Bất động sản khu đô thị Thủ Thiêm, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Chủ sở hữu bất động sản cần cung cấp thông tin gì để định danh địa điểm?

Dữ liệu phục vụ định danh địa điểm bao gồm địa chỉ, đất đai, công trình kiến trúc, xây dựng, kết cấu xây dựng, nền địa lý. Nếu có nhu cầu đăng ký chính xác thông tin về địa điểm, chủ sở hữu bất động sản như đất đai, tòa nhà, công trình, cần cung cấp thông tin cho cơ quan phụ trách.

Để đảm bảo quyền lợi liên quan, chủ sở hữu bất động sản cần cung cấp thông tin về địa chỉ (số nhà, tên đường/phố/thôn/xóm, đơn vị hành chính); loại hình địa điểm như nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, trụ sở cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh; họ tên, số định danh của chủ sở hữu; hình ảnh thực tế của địa điểm.

Theo dự thảo, dữ liệu định danh địa điểm được kết nối, chia sẻ, khai thác thông qua nền tảng điều phối dữ liệu quốc gia. Dữ liệu công khai về định danh địa điểm được cung cấp, hiển thị trên ứng dụng định danh quốc gia - VNeID, để phục vụ cho cá nhân, tổ chức.

Dữ liệu định danh địa điểm được sử dụng để phục vụ các hoạt động logistics, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và các dịch vụ tiện ích khác nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số. Các tổ chức chính trị, xã hội được khai thác thông tin miễn phí trong Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm.

Trong tờ trình, Bộ Công an - đơn vị chủ trì soạn thảo, lý giải rằng việc định danh địa điểm sẽ đóng vai trò quan trọng bởi đây là nền tảng kết nối các hoạt động quản lý, giao dịch, lưu thông hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đời sống người dân. Kinh phí thực hiện Nghị định được bố trí từ ngân sách Nhà nước, Bộ Công an dự kiến tổng kinh phí để triển khai trên phạm vi toàn quốc là khoảng 500 tỷ đồng.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công an đã tổ chức chiến dịch 90 ngày đêm triển khai làm giàu, sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Sau quá trình làm giàu, sạch dữ liệu đất đai đã có hơn 69,7 triệu thửa đất được gắn mã định danh. Trong đó bao gồm tổng số thửa đất đã tạo lập cơ sở dữ liệu, các thửa đất đã được lập bản đồ địa chính và các thửa thực hiện trích đo địa chính.

Phạm Dự