Mới đi làm một tháng vợ đã phản bội tôi

Vợ chồng tôi bằng tuổi, kết hôn gần 5 năm. Tôi làm ở một tập đoàn lớn, mức thu nhập ổn định; vợ có nghề kế toán nhưng chưa xin được việc ổn định.

Chuyện xảy ra khi vợ tôi đi làm công nhân tạm một thời gian để chờ xin việc. Lúc vợ mới vào công ty được một tháng, tôi thấy nghi ngờ và kiểm tra tin nhắn thì phát hiện cô ấy nhắn tin tình cảm với đồng nghiệp. Tôi rất sốc, quyết định ngồi lại nói chuyện, vợ tỏ ra ăn năn với sai lầm đó, hứa không bao giờ nhắn tin nữa.

Mấy hôm sau tôi lại phát hiện vợ tiếp tục. Tôi tức giận, viết giấy ly hôn, vợ đặt bút ký nhưng tôi lại do dự không muốn dứt khoát vì vẫn còn tình cảm. Tôi hỏi lý do, vợ bảo do tôi vô tâm, không quan tâm cô ấy. Tôi có nên quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này không?

Khánh

