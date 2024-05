Môi dày, mũi to cảnh báo bệnh nguy hiểm

Phú ThọNgười đàn ông 61 tuổi đi khám với các biểu hiện môi dày, mũi to bất thường, bác sĩ phát hiện ông mắc u tuyến yên và nhiều bệnh nền nguy hiểm khác.

Bệnh nhân cho biết vốn khỏe mạnh, chưa lần nào đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Gần đây, thấy cơ thể mệt mỏi, đau đầu, mờ mắt, ông đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ khám.

Bác sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, khoa Nội tiết – Đái tháo đường, cho biết qua quan sát hình thể bên ngoài, bệnh nhân có một số bất thường như: môi dày, mũi to, da thô ráp, giọng nói ồm, và các xương đầu chi (tay, chân) to. Làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu, siêu âm, chụp CT và chụp cộng hưởng từ sọ não, phát hiện một khối u tuyến yên (Marcroadenoma) và nhiều ổ nhồi máu não.

Ngoài ra, bệnh nhân còn bị huyết áp tăng rất cao, đái tháo đường và suy thận. Từ những chẩn đoán trên, người bệnh được phẫu thuật loại bỏ u tuyến yên, điều trị kiểm soát bệnh nền.

"Các triệu chứng điển hình của người mắc bệnh u tuyến yên là môi dày, mũi to, da thô ráp, giọng nói ồm, và các xương đầu chi to", bác sĩ Hương nói, thêm rằng người bệnh may mắn khi được phát hiện và điều trị kịp thời.

Tuyến yên là tuyến nội tiết quan trọng, khối lượng khoảng 0,5 g (bằng hạt đậu) ở nền sọ nằm của não bộ. Tuyến yên đóng vai trò điều hành hoạt động của hầu hết tuyến khác trong cơ thể bao gồm tuyến giáp, tuyến thượng thận, tuyến sinh dục... Một khi xuất hiện khối u tuyến yên, có thể làm nội tiết tố bị mất cân bằng, chèn ép các mô não hay dây thần kinh xung quanh, gây các biến chứng nguy hiểm. Đây là căn bệnh khá hiếm gặp trong y văn.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động đi khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm để có thể phát hiện bệnh sớm và được điều trị kịp thời.

Lê Nga