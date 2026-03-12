Mới cưới 4 tháng, chồng luôn để tôi phải chủ động chuyện ấy

Tôi bảo mình còn trẻ, không muốn thanh xuân của mình trôi qua như thế, anh chỉ cười xòa.

Tôi mới cưới chồng 4 tháng nhưng chuyện chăn gối gần đây rất tệ. Trước ngày cưới vài tháng, chúng tôi đã vượt rào. Khi đó mọi thứ khá hòa hợp, anh cũng rất hào hứng, thậm chí còn chủ động và đòi hỏi nhiều. Cưới xong, mọi thứ thay đổi hẳn, anh gần như lơ tôi. Đúng là sau khi cưới, vợ chồng tôi cũng có những lúc xích mích, cãi cọ. Thêm vào đó là chuyện mẹ chồng nàng dâu không hòa hợp, chắc chồng tôi đứng giữa cũng khó xử. Thế nhưng đến mức vợ chồng mới cưới mà giận nhau cả tháng thì thật sự quá lâu.

Chúng tôi cưới 4 tháng mà đã có một tháng giận nhau, chưa kể những lần cãi vã nhỏ khác. Những lúc như vậy, anh gần như im lặng hoàn toàn, coi tôi như không khí. Thực ra khi đang giận nhau, tôi cũng không có nhu cầu gần gũi, chỉ mong khi ngủ vợ chồng có thể ôm nhau cho tình cảm thôi.

Từ sau khi cưới, tính anh trở nên lầm lì, khó gần. Sau khi hết giận hoặc những lúc bình thường, tần suất gần gũi của vợ chồng tôi cũng rất ít, có tuần một hai lần, có tuần không lần nào. Tôi không biết những gia đình khác thế nào nhưng nghĩ vợ chồng mới cưới mà như vậy là khá ít. Trong khi trước cưới, mọi chuyện lại rất hòa hợp. Tôi đã thẳng thắn nói chuyện với anh về vấn đề này, câu trả lời nhận được chỉ là: "Như thế là bình thường". Tôi thậm chí còn cho anh đọc những bài báo nói về việc vợ lo lắng khi chuyện vợ chồng giảm sút, có thể do chồng có người khác hoặc không còn yêu vợ nữa, để anh hiểu sự bất an của tôi. Đọc xong, anh chỉ cười cho qua, mọi chuyện vẫn như cũ.

Khi tôi im lặng không nhắc nữa, anh vẫn vậy. Thậm chí từ sau khi cưới, hầu như toàn tôi chủ động anh mới gần gũi, anh dường như không mấy thiết tha. Đỉnh điểm là hôm qua, tôi lại nói chuyện với anh về vấn đề này. Tôi còn hỏi sao mới cưới mà lại lạnh nhạt với vợ như vậy. Tôi bảo mình còn trẻ, không muốn thanh xuân của mình trôi qua như thế, anh chỉ cười xòa. Tối hôm đó, chúng tôi còn đi chơi khuya để thay đổi không khí. Về đến nhà, anh cũng không có động thái gì. Đến khi tôi chủ động, anh từ chối, nói để hôm sau vì đã muộn, mai còn phải đi làm. Tôi cũng hiểu là muộn nhưng thật lòng khi vợ chủ động như vậy thì chiều vợ một chút cũng đâu có gì quá đáng.

Tôi quay mặt đi ngủ mà rất ấm ức, đến mức bật khóc. Anh biết tôi khóc, nằm sát lại ôm tôi rồi ngủ, lúc đó tôi cảm thấy rất tủi thân. Thật sự tôi không hiểu anh đang nghĩ gì. Tôi đã nhiều lần mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình, anh vẫn như vậy. Tôi không biết nguyên nhân là do áp lực công việc, do những xích mích giữa vợ chồng, do mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu khiến anh mệt mỏi, hay là còn lý do nào khác. Tôi rất mong mọi người cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Thúy Hằng