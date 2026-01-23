Mỗi cuộc gặp gỡ đều là nhân duyên

Em tin vào duyên số nên nếu giữa vô vàn bài viết được đăng mà anh đọc được bài viết của em, em tin chắc mình có duyên.

Chào anh, người đàn ông có duyên với em,

Em là cô bé banker sợ KPI, đang "bán mình cho tư bản" tại Sài Gòn, ngoại hình... cũng tạm, không làm cay mắt người đối diện; cao 1m65, nặng 50 kg, mọi người đánh giá là khá gầy.

Tính cách em khá "đa dạng". Em dịu dàng và lễ phép với người lớn, trưởng thành và chín chắn với người nhà, ồn ào náo nhiệt với bạn bè và đang muốn tìm một người mà em có thể nhào vào lòng để nũng nịu.

Hy vọng anh là người đàn ông có suy nghĩ trưởng thành, chín chắn, biết yêu thương và chăm lo cho gia đình, hiếu thảo với cha mẹ, tử tế với mọi người xung quanh; kinh tế ổn định một chút để cùng em xây dựng tổ ấm nè. Anh yêu thú cưng càng tốt, không hút thuốc (thỉnh thoảng hút để giảm stress vẫn được nha). Ngoại hình không quá quan trọng, cao hơn em là được, để thế hệ sau không phải tự ti vì chân ngắn thôi nè.

Sắp Tết rồi, mong là Tết năm sau có người cùng cụng ly rượu đầu năm với ba em.

