Mọi cuộc cãi vã của chúng tôi đều từ mẹ chồng

Tôi kết hôn ở tuổi 25, giờ đã được 3 năm, cuộc sống khá yên bình cho tới khi mẹ chồng lên ở cùng.

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân nghèo, vì thế luôn cố gắng nỗ lực để không phải chịu cảnh nghèo khó nữa. Chồng tôi là con một, ba mẹ chồng ly dị từ lâu, anh sống với mẹ. Sau 2 năm tôi quyết định đưa mẹ chồng lên Sài Gòn ở cùng để tiện chăm sóc và chồng yên tâm làm việc. Mọi chuyện bắt đầu...

Tính tôi từ nhỏ sống rất tình cảm nhưng chẳng bao giờ thể hiện bằng lời nói mà chỉ bằng hành động. Tôi luôn quan tâm chăm sóc cho mẹ chồng như mẹ đẻ. Hàng tháng đều áp lực tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt phí... nhưng tôi đều ráng mua thuốc bổ cho bà. Tôi nghĩ hành động này sẽ làm bà hiểu lòng con dâu.

Công việc áp lực ngày hơn 10 tiếng ở công ty, về nhà tôi hết sức uể oải nhưng luôn cố dành thời gian cho gia đình, muốn vợ chồng cùng làm việc nhà nhưng chỉ cần anh đụng bất cứ điều gì là mẹ chồng sẽ giành làm, nói con đi làm về mệt rồi nghỉ ngơi đi. Lúc đó tôi cảm thấy buồn nhưng cố gắng nhịn.

Nhiều khi công việc tôi phải đi sớm về khuya do cuối năm, công việc nhà không kịp làm thì bà làm nhưng bà lại nói với anh rằng tôi ý thức kém, không biết quan tâm ai cả, chỉ biết kiếm tiền. Nếu tôi không kiếm tiền thì liệu có lo nổi chi phí ở đất Sài Gòn này trong khi lương chồng chỉ đủ chi tiền thuê nhà và chi linh tinh? Tính tôi bất cần, chẳng bao giờ nhờ vả bà làm gì, tôi nghĩ bà làm được gì tôi cảm ơn, còn không tôi vẫn có thể làm. Mỗi lần vợ chồng cãi nhau là bà đều can thiệp, bênh chồng tôi, nói tôi nọ kia khiến cuộc cãi vã càng to hơn. Các cuộc cãi vã của vợ chồng tôi đều xuất phát từ mẹ chồng.

Sau lần đó, tôi tự làm tất cả, không nhờ vả bà thêm dù bận rộn cỡ nào đi chăng nữa. Mẹ chồng cũng kêu tôi đừng đụng đến bà và tất cả đồ của bà, tôi đồng ý. Thế mà hôm sau bà nói với chồng tôi: "Vợ con chê mẹ bị bệnh truyền nhiễm nên không giặt đồ mẹ", vậy là vợ chồng tôi cãi nhau. Tôi bực tức nhưng chỉ khóc, không nói thêm điều gì, quyết định ra riêng.

Đêm đó mẹ chồng đòi sống chết, tuyên bố chồng tôi ở đâu bà ở đó, nếu anh ra ở riêng bà sẽ từ mặt và chết cho mà xem. Bà bảo tôi chia rẽ mẹ con bà, sau khi cưới vợ thì chồng tôi không còn quan tâm bà như trước. Tôi đi trong đêm và thuê phòng ở một mình. Hiện tại ngày chồng tôi đi làm, tối ở với mẹ, tới khi bà ngủ rồi qua tôi. Liệu tôi làm vậy có quá đáng? Tôi biết bà có mình chồng tôi và chỉ muốn chồng tôi là của riêng bà. Tôi cũng là phụ nữ, ngoài chồng thì tôi chẳng có ai bên cạnh ngoài 4 bức tường, chồng quan tâm tôi cũng là bình thường thôi, sao bà lại đối xử với chúng tôi như thế? Mong các bạn cho tôi lời khuyên tôi, làm vậy là đúng hay sai?

Thư

