Mọi chiêu chinh phục phụ nữ của tôi đều thất bại trước em

Tôi là nam, 30 tuổi, trưởng phòng ở một chi nhánh ngân hàng, sống tại thành phố biển.

Tôi xuất thân nghèo khó, giờ khá thành công nhờ nỗ lực nhiều, ngoại hình được khen là đẹp trai, thu nhập cao, nhà cửa và xe cộ đầy đủ. Nhờ những năm tháng khổ cực mà tôi có một tính cách rất ngang bướng, không chấp nhận thất bại, có lẽ đó cũng là lý do khiến tôi đau khổ với em như vậy.

Em 26 tuổi, từng có một đời chồng, chưa có con; chồng cũ em là con của một đại gia có tiếng tại thành phố này. Em làm văn phòng tại chi nhánh ngân hàng nơi tôi đang công tác. Tôi để ý từ khi em vào đây, nét đẹp của em rất Hà Nội, sang trọng, dịu dàng và nhẹ nhàng. Vị trí và phòng ban của em không phải ai cũng có thể vào làm, có điều lúc đó em đang có chồng nên tôi đành chịu, tình cảm chỉ để trong lòng. Khi em ly hôn, lý do không được tiết lộ nhưng theo tôi tìm hiểu thì chồng cũ em có con đầu lòng khi chia tay em mới chỉ 7 tháng.

Khi biết tin em ly hôn cách đây gần 3 năm, tôi và rất nhiều người khác lao vào tấn công. Tôi đánh giá mình có lợi thế nhất vì trẻ nhất, "nhất cự ly nhì tốc độ" tôi đều có. Rồi tôi ngỡ ngàng khi thấy một chàng trai khác, người tôi chưa từng gặp bao giờ đưa đón em mỗi ngày, hỏi thì em bảo đó là bạn trai. Tôi suy sụp hoàn toàn, sao lại có người cao tay hơn tôi như thế. Qua tìm hiểu, người đó thua em 3 tuổi, lúc công khai hẹn hò thì cậu kia còn đang là sinh viên đại học. Vì làm chung tòa nhà nên tôi thường xuyên thấy cảnh bạn trai đưa đón em, em còn nhõng nhẽo và luôn tươi cười mỗi khi thấy bạn trai. Tôi cảm thấy rất đau, có ý định từ bỏ nhưng bản tính ngang bướng, trước giờ chưa có cô gái nào có thể thoát khỏi tay tôi nên lại càng quyết tâm lao vào tấn công, mặc kệ em có người yêu.

Tôi tặng em rất nhiều hoa và quà, em không nhận nhưng tôi nói quá nên đành nhận. Hoa thì em cắm rồi đem vào phòng họp, quà em chia cho mọi người. Tôi còn tặng những món quà rất giá trị mà em nhất quyết không nhận. Có lần tôi tặng em cái điện thoại mới ra bởi thấy em dùng điện thoại khá "cùi", sau một lúc thuyết phục thì em nhận. Đến tối bạn trai chở em đến nhà tôi và chính cậu kia trả lại tôi cái điện thoại: "Cảm ơn anh nhưng bọn em không biết dùng nó".

Có lần trời mưa, tôi thấy em đang đứng đợi bạn trai, tôi muốn chở em về bằng xe hơi, em nhất định không chịu, cứ chờ bạn trai đến đón. Hai người họ đi xe máy về. Tôi càng tìm hiểu thì càng không biết tại sao mình lại thất bại, cậu kia ngoại hình không bằng tôi, kinh nghiệm sống chắc cũng thế, sự nghiệp càng không vì còn là sinh viên và gia đình cũng không giàu có gì. Khi tôi tìm cách bắt chuyện, em luôn lảng tránh, nhắn tin thì em chỉ trả lời những tin liên quan công việc.

Tôi cảm giác em rất yêu bạn trai. Tôi chưa từng thấy em thể hiện tình cảm với chồng cũ như thế. Bạn trai còn được cả phòng em yêu quý, ngay cả chị sếp nổi tiếng khó tính cũng quý mến và từng mời cậu ta vào làm việc khi vừa tốt nghiệp. Không hiểu sao cậu ta không nhận dù vị trí đó. Đi du lịch công ty hay ăn mừng lễ gì cũng thấy em dẫn theo bạn trai. Thời gian cậu kia vừa tốt nghiệp, hai người có ở chung một thời gian, sau đó bạn trai em lại lên Sài Gòn làm việc. Tôi cảm nhận em rất buồn, cũng tranh thủ nhưng ngay cả cơ hội nói chuyện em cũng không cho tôi.

Có lần, một sếp từ hội sở về chi nhánh công tác và cảm nắng em. Em từ chối sếp đã trở thành "truyền thuyết" tại chi nhánh. Em thà mất việc lương cao chứ không chịu đi ăn riêng với sếp. Trong các bữa ăn với sếp đó luôn có mặt một người nữa. Sau em được sếp trực tiếp nói đỡ, với lại em cũng có năng lực nên mới không mất việc. Tôi từng suy nghĩ rất nhiều nhưng không thể hiểu tại sao em có thể ngó lơ một con đường đẹp và an toàn như tôi để đi con đường chông gai hơn với người ấy. Tôi từng nghĩ, mình theo đuổi em vì cố chấp hay vì tình yêu? Giờ tôi có thể khẳng định đó là tình yêu, dù lúc đầu là do cố chấp, không chịu nhận thất bại. Tôi không dám nhìn những lúc em nhõng nhẽo với người yêu, thấy đau mỗi khi em buồn, khóc dù không biết vì lý do gì. Tôi cũng nóng lòng, sốt ruột và bồn chồn khi em nghỉ việc cả tuần liền.

Tôi có nên từ bỏ không và làm thế nào để từ bỏ? Gặp em hàng ngày, tôi không dừng tình cảm này lại được. Hay tôi nên kiên trì theo đuổi dù không biết bằng cách nào và cũng không nhận được bất cứ phản hồi tích cực nào từ em? Lợi thế duy nhất của tôi là giờ em và bạn trai có thể gọi là yêu xa. Tôi cứ tưởng con gái chỉ thích những người có sự nghiệp, tiền tài, trước giờ theo đuổi ai tôi cũng chỉ lấy những thứ đó để làm lợi thế. Giờ gặp em, mọi kiến thức về chinh phục con gái của tôi đều không thể áp dụng. Xin nhận được tư vấn từ mọi người, chân thành cảm ơn.

Quang

