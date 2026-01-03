Mỗi bàn của Harry Kane trị giá hơn 270.000 USD

Với tổng tài sản ròng vượt 100 triệu bảng, mỗi bàn thắng trong sự nghiệp của đội trưởng tuyển Anh Harry Kane hiện được ước tính trị giá hơn 200.000 bảng (270.000 USD).

Theo bảng xếp hạng người giàu của The Sunday Times công bố tháng 5/2025, giá trị tài sản của Kane được xác định ở mức 100 triệu bảng (135 triệu USD) và tiếp tục tăng trong thời gian qua.

Harry Kane ôm Đĩa Bạc - phần thưởng cho nhà vô địch Bundesliga - trên sân Allianz Arena, Munich, Đức ngày 10/5/2025. Ảnh: AP

Các báo cáo tài chính cho thấy công ty khai thác hình ảnh của thủ quân tuyển Anh được định giá khoảng 11 triệu bảng, trong khi công ty đầu tư bất động sản nắm giữ khối tài sản trị giá 15 triệu bảng. Công ty HK28 Limited của Kane có hơn 11,4 triệu bảng vốn chủ sở hữu vào cuối năm 2024, còn danh mục đầu tư tài chính gần như tăng gấp đôi, lên mức 5,1 triệu bảng.

Kane hiện có nhiều hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu lớn như Nike, Mars, Skechers và công ty thực phẩm Đức 3Bears Foods GmbH, đồng thời xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá sản phẩm của hãng này. Tiền đạo 32 tuổi được quản lý bởi anh trai Charlie và được cho là đã nộp khoảng 566.000 bảng tiền thuế doanh nghiệp trong năm qua, tương ứng với lợi nhuận trước thuế khoảng 2,3 triệu bảng.

Kane còn có hơn 723.000 bảng trong tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và vẫn đang chờ nhận thêm hàng trăm nghìn bảng từ các đối tác tài trợ.

Theo báo Anh Sunsport, Kane trải qua năm 2025 đặc biệt thành công, khi các số liệu tài chính cho thấy vì sao anh vẫn được các nhà tài trợ đặt niềm tin. Tiền đạo người Anh được đánh giá sở hữu hình ảnh "sạch", tác phong chuyên nghiệp và sức hút toàn cầu, khiến anh trở thành gương mặt mơ ước của nhiều thương hiệu lớn. Nhờ đó, các công ty do Kane sở hữu tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Theo ước tính, với tổng cộng 489 bàn thắng trong sự nghiệp ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển - từng khoác áo Leyton Orient, Leicester City, Tottenham, Bayern và tuyển Anh - mỗi bàn của Kane hiện có giá trị tương đương hơn 200.000 bảng.

Harry Kane mừng danh hiệu Bundesliga cùng vợ Kate và các con. Ảnh: Sun

Về đời sống cá nhân, Kane kết hôn với bạn gái thời niên thiếu Kate năm 2019 và có bốn người con. Tại Bayern, anh được cho hưởng lương tuần 400.000 bảng theo hợp đồng bốn năm, đồng nghĩa với thu nhập hơn 86 triệu bảng trước thuế trong suốt thời hạn hợp đồng.

Dù còn 18 tháng hợp đồng với đội bóng xứ Bavaria, Kane được đồn đoán có thể sớm trở lại Ngoại hạng Anh. Trong cuộc phỏng vấn với BBC Sport hồi tháng 10, tiền đạo này khẳng định vẫn tập trung tối đa cho Bayern và để ngỏ mọi lựa chọn cho tương lai, tùy thuộc vào thành tích và các cuộc trao đổi trong thời gian tới.

Hồng Duy (theo The Sun)