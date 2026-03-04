Em mong anh trí thức, tử tế, lương thiện và hơn em vài tuổi để chịu được tính hơi cứng đầu của em.

Em chào anh,

Gia đình em có hai mẹ con, đầm ấm, vui vẻ. Ban ngày thì đi làm, đi học; chiều tối về thể thao, nấu cơm tại nhà, ăn tối trò chuyện, cùng nhau dọn dẹp, rồi ai làm việc người nấy, chú trọng chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Nay em mời anh tham gia vào gia đình em và rồi trở thành thành viên chủ chốt.

Về em, 45 tuổi, hơi xinh, dịu dàng, chăm chỉ làm việc, đề cao giá trị lao động. Em hơi ít nói nhưng có thể lắng nghe nhiều chủ đề khác nhau, em cũng đọc nhiều sách. Em thích sự yên tĩnh, thỉnh thoảng có ra ngoài tụ tập bạn bè, huyên náo, ồn ào quán xá.

Nếu anh thích nếp nhà như thế, hãy viết thư cho em nhé, mình sẽ nói chuyện nhiều hơn. Em mong anh trí thức, tử tế, lương thiện và hơn em vài tuổi để chịu được tính hơi cứng đầu của em.

