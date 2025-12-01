Mogiland ra mắt, công bố định hướng phát triển

Mogiland giới thiệu mô hình hoạt động và kế hoạch mở rộng hệ thống giao dịch trong bối cảnh thị trường bất động sản hướng đến minh bạch và chuyên nghiệp hơn.

Ngày 28/11, Công ty cổ phần tập đoàn Mogiland tổ chức lễ ra mắt và khai trương trụ sở tại phường Dĩ An, TP HCM, với sự tham dự của hơn 300 đối tác, chuyên gia bất động sản. Đây được xem là dấu mốc chuyển mình của doanh nghiệp sau quá trình tái cấu trúc từ hệ sinh thái Mogiland.

Đại diện Mogiland cho biết, việc vận hành trụ sở mới nhằm mở rộng quy mô tổ chức, đồng thời triển khai mô hình môi giới dựa trên dữ liệu, quy trình kiểm soát và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Hoạt động diễn ra trong bối cảnh thị trường ghi nhận nhu cầu ngày càng cao về phương thức môi giới bài bản.

Lễ ra mắt công ty cổ phần tập đoàn Mogiland sáng ngày 28/11. Ảnh: Mogiland

Động lực phát triển

Theo Chỉ số Minh bạch Bất động sản toàn cầu (GRETI) 2024 do JLL công bố, Việt Nam đứng thứ 49 trong 89 quốc gia, thuộc nhóm bán minh bạch. Báo cáo cho thấy hệ thống dữ liệu, tiêu chuẩn giao dịch và chất lượng thông tin trên thị trường còn thiếu đồng bộ.

Song song đó, Luật Kinh doanh Bất động sản 2024 có hiệu lực từ ngày 1/8/2024 yêu cầu cá nhân môi giới phải hoạt động trong doanh nghiệp có đăng ký dịch vụ. Điều này thúc đẩy nhu cầu tổ chức, đào tạo và giám sát lực lượng môi giới theo chuẩn mực mới.

Trong bối cảnh này, Mogiland lựa chọn chuyển đổi sang mô hình tập đoàn dịch vụ môi giới nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị và kiểm soát chất lượng, hướng tới hoạt động minh bạch hơn.

Hơn 300 đối tác và chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản có mặt tại sự kiện. Ảnh: Mogiland

Tầm nhìn và định hướng vận hành

Doanh nghiệp phát triển theo triết lý ưu tiên vai trò con người, tập trung xây dựng đội ngũ môi giới có năng lực và được đào tạo bài bản. Đại diện đơn vị chia sẻ, tên gọi Mogiland kết hợp giữa "Mogi" (môi giới) và "Land" (bất động sản), qua đó định vị thương hiệu trở thành "vùng đất cho môi giới".

Mogiland đặt mục tiêu là một trong những đơn vị dịch vụ bất động sản quy mô lớn trong nước, hướng đến hệ thống 500 văn phòng giao dịch. Ba định hướng vận hành gồm: chuẩn hóa quy trình môi giới bằng công nghệ; đảm bảo giao dịch tuân thủ pháp lý và phát triển đội ngũ môi giới chuyên nghiệp.

Đơn vị cũng nhấn mạnh 4 nguyên tắc vận hành gồm: khát vọng, minh bạch, đồng hành, chuyên nghiệp, được áp dụng thông qua cơ chế công khai hoa hồng, cung cấp thông tin pháp lý, chính sách phúc lợi và quy trình làm việc thống nhất.

Kế hoạch mở rộng hệ sinh thái

Hiện Mogiland vận hành ba văn phòng giao dịch tại phường Long Phước, phường Thới An và phường Gò Vấp (TP HCM). Các văn phòng được sử dụng làm nơi giao dịch, đào tạo và hỗ trợ nghề nghiệp cho môi giới.

Mogiland cam kết xây dựng và phát triển hệ sinh thái bền vững. Ảnh: Mogiland

Doanh nghiệp dự kiến phối hợp thành lập Học viện Đào tạo Môi giới Thực chiến vào tháng 12 nhằm chuẩn hóa chất lượng nhân sự. Năm 2026, Mogiland đặt mục tiêu mở rộng đến 34 tỉnh thành, phát triển mạng lưới tiến tới 500 văn phòng. Riêng giai đoạn đầu năm 2026, doanh nghiệp dự kiến mở 20 chi nhánh tại TP HCM, sau đó mở rộng ra Hà Nội trong nửa cuối năm.

Song Anh